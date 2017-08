publié le 07/08/2017 à 08:35

Inefficace, trop lent : le système d'alerte attentat n''est pas efficace. C'est ce qu'avance le sénateur Les Républicains Jean-Pierre Vogel dans les conclusions de son rapport, où il met en lumière les nombreux ratés de l'application SAIP.



Il souligne de graves lacunes et de nombreuses défaillances. L'application du ministère de l'intérieur ne fonctionnerait que sur certain téléphone. Et ne comptant que 900 000 téléchargements - il en faudrait plus de 5 millions pour qu'elle soit vraiment efficace - la faible notoriété du dispositif est un problème. Et plus inquiétant encore, l'alerte s'est révélée beaucoup plus lente que prévu. Après l'attentat de Nice, pour rappel, le premier message n'a été envoyé que 15 minutes après le début de l'attaque en raison de la saturation du réseau.

Le sénateur et auteur du rapport préconise une autre solution nommé "cell broadcast" (diffusion par téléphone portable), qui consiste en l'envoi de SMS directement sur les téléphones portables. "On élimine la problématique de saturation des réseaux et on n'a pas besoin de garder l'application ouverte, qui est énormément consommatrice de batterie", explique Jean-Pierre Vogel.

À écouter également dans ce journal

Homme arrêté à la tour Eiffel : Le section antiterroriste parquet de Paris s'est saisi de l'enquête concernant l'individu arrêté samedi 5 août après avoir franchi un portique de sécurité, en criant "Allah Akbar" et en détention d'un couteau. Le jeune homme, ultra-radicalisé, a un lourd passé psychiatrique..



Soldes : Ce mardi 8 août marquera la fin des soldes d'été. Selon un sondage Toluna pour le magazine LSA, seulement 3 Français sur 4 en ont profité pour faire des affaires. C'est moins que l'année précédente.



Mondiaux d'athlétisme 2017 : À 35 ans, Justin Gatlin est devenu champion du monde du 100 m. L'Américain a été suspendu pour dopage entre 2006 et 2010, ce qui lui a valu d'être brièvement hué par la foule