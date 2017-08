publié le 19/08/2017 à 08:40

C'est bien un groupe de jeunes issus d'un même village qui a commis le double attentat en Espagne. Cinq d'entre eux ont été abattus et trois autres ont été arrêtés. Les enquêteurs sont toujours à la recherche du chauffeur de la camionnette qui a foncé sur la foule le 17 août à Barcelone, même s'il pourrait faire partie des assaillants tués par la police catalane.



La police parle d'un "groupe" originaire d'une même commune des Pyrénées, près de la frontière avec la France. Un groupe préparait une attaque de plus grande envergure, comme le rapporte Thomas Prouteau, qui suit le déroulé de l'enquête pour RTL.

"Les éléments réunis par les enquêteurs convergent : c'est un seul et même commando qui est à l'origine des deux attaques de Barcelone et de Cambrils", affirme le journaliste. "Au moins 10 hommes qui préparaient depuis des semaines leur campagne d'attentats. Ils avaient établi leur quartier général à Alcanar, une station balnéaire à 200 km au sud de Barcelone. Des hommes choisis avec minutie : aucun d'entre eux n'était fiché pour radicalisation. Des hommes aguerris également en matière de communication et de dissimulation: depuis des semaines ils mettaient au point leur plan d'attaque sans être repérés par la police catalane."

À écouter également dans ce journal

- Barcelone et toute la Catalogne refusent de céder à la peur. Des milliers de personnes déposent, depuis vendredi 18 août, des bougies et des photos. Les Catalans et les touristes se réunissent sur la grande place de Catalogne.



- Bison Futé hisse le drapeau rouge au niveau national dans le sens des départs, et même noir dans le sud-est. La circulation sera dense et il est recommandé d'éviter la région parisienne toute la matinée.



- Le gouvernement a décidé de rouvrir un dossier très sensible, celui des quotas de HLM. La loi Duflot de 2013 oblige les communes de plus de 3.500 habitants de se doter d'au moins 20 % de logements sociaux avant 2025, sous peine de sanction. L'idée du gouvernement, ce serait d'assouplir ces obligations et de donner plus de temps aux municipalités.



- Après les gaufres, des gâteaux aux amandes de la marque Lotus vont être retirés des rayons dans les supermarchés. Certains d'entre eux ont été fabriqués avec des œufs contaminés au fipronil. Le ministère de l'Agriculture a publié hier une deuxième liste de produits incriminés.



- Football : Monaco a battu Metz 1 à 0 hier soir en ouverture de la troisième journée du championnat de Ligue 1. C'est la quinzième victoire d'affilée pour les Monégasques dans cette compétition.