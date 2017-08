Le journal de 8h : Sept-Sorts, un suspect au profil psychologique instable

publié le 15/08/2017 à 09:01

Le bilan est lourd. Une adolescente de 13 ans a été tuée et treize personnes ont été blessées après qu'un homme a foncé sur la terrasse d'une pizzeria dans le village de Sept-Sorts (Seine-et-Marne), lundi 14 août dans la soirée. Le suspect, inconnu des services de renseignement, s'est laissé interpeller sans difficulté sur place. Il a immédiatement déclaré aux gendarmes qu'il voulait se suicider, une nouvelle tentative selon ses dires puisque cet homme de 32 ans aurait déjà tenté de mettre fin à ses jours dimanche dernier.



Un profil psychologique instable et suicidaire, mais des déclarations qu'il faut prendre avec des pincettes pour le moment puisque au moment de son interpellation l'homme a également indiqué aux gendarmes qu'il possédait une arme dans son véhicule, ce qui, après vérification, était totalement faux.

Désormais, les gendarmes de la section de recherche de Paris vont travailler sur plusieurs fronts. D'abord, auditionner sa famille et ses proches pour dresser un profil psychologique et vérifier ses dires. Ils vont également se pencher sur ses antécédents.



Ce matin on attend également les résultats des analyses toxicologiques du chauffeur. Pas d'alcool dans le sang, mais selon le vice procureur, il est "hautement vraisemblable" que l'homme ait été sous l'emprise de stupéfiants hier lorsqu'il a commis son geste.

À écouter également dans ce journal

- À Lourdes, 25.000 fidèles du monde entier sont attendus pour le traditionnel pèlerinage du 15 août devant la Grotte de Bernadette Soubirou. Une prière y sera prononcée en début d'après-midi. Cette année, un hommage aux militaires français sera notamment rendu. Côté sécurité, le dispositif est encore une fois très important, avec plus de 300 policiers, militaires et gendarmes mobilisés.



- Cent jours après l'élection Emmanuel Macron, seuls 36% des Français sont satisfaits de l'action du chef de l'État.



- Kim Jong-Un temporise avant de prendre une décision concernant l'attaque de Guam. Le leader nord-coréen met sur pause cette option, mais assure qu'il n'hésitera pas à frapper si Washington commet de nouvelles "actions irresponsables".



- Deux jours après la fin des Mondiaux d'athlétisme, Renaud Lavillenie dévoile ce matin les raisons de sa saison galère. Le perchiste se confie à l'Équipe. Il explique pourquoi il a passé une année compliquée et surtout pourquoi il n'a pas pu faire mieux qu'une médaille de bronze la semaine dernière à Londres. Renaud Lavillenie a eu un accident de moto à l'automne dernier, et il a été obligé de se faire opérer du genou droit.