Le journal de 8h : près de 67.000 bureaux de vote ouvrent

publié le 23/04/2017 à 08:30

Aux urnes citoyens ! Près de 67.000 bureaux de vote ouvrent en ce moment même en métropole. Ils fermeront à 19 heures une heure plus tard que d'habitude et 20 heures dans certaines grandes villes. Journée spéciale sur RTL pour vous faire vivre ce scrutin le premier de l'histoire sous état d'urgence. Les Français d'outre-mer et du continent américain ont déjà voté. Les électeurs ont le destin des onze candidats entre leurs mains.



Si en métropole on commence seulement à voter, certains ont déjà glissé leur bulletin dans l'urne depuis plusieurs heures. Ils représentent 2% du corps électoral, 1,3 million de Français sont inscrits sur les listes consulaires à l'étranger. Le scrutin s'est ouvert à Saint-Pierre et Miquelon et les bureaux ont accueilli les électeurs hier en outre-mer à l'ouest de la métropole, mais aussi aux États-Unis, à Tokyo ou encore Buenos Aires.

À écouter également dans ce journal

- En foot, le PSG a pris provisoirement les commandes de la Ligue 1 et mis la pression sur Monaco, en déplacement à Lyon à 21h15 ce soir. Le PSG a dominé Montpellier 2-0.

- Autres résultats de la soirée. Victoire de Bordeaux sur Bastia 2-0, de Lille face à Guingamp 3-0, de Lorient devant Metz 5 à 1, de Dijon sur Angers 3 à 2. Enfin Nantes s'impose à Caen 2 à 0.



- 54% des Français approuvent une relégation du SC Bastia en Ligue 2.



- En Rugby pas de finale de challenge européen pour La Rochelle battue à domicile par Gloucester 16 à 14. Clermont défie le Leinster à 16 heures en demi-finale de la grande coupe d'Europe. En Top 14, Montpellier a écrasé le Racing 54 à 3.



- En tennis Lucas Pouille battu en demi-finale du tournoi de Monte-Carlo. En Fed Cup les filles de l'équipe de France mènent 2 à 0 face à l'Espagne pour se maintenir dans le groupe mondial.