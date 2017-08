Le journal de 8h : œufs contaminés, 17 pays européens et Hong Kong touchés

publié le 12/08/2017 à 08:40

Le scandale des œufs contaminés prend une échelle mondiale. 17 pays européens sont touchés. Hong-Kong l'est également. La Commission européenne a convoqué une réunion en urgence. On sait que 250.000 œufs contaminés au fipronil (l'insecticide) se sont retrouvés sur le marché français depuis le mois avril.



Mais les autorités se veulent rassurantes : l'ANSES (l'agence de sécurité sanitaire de l'alimentation) assure que le risque pour la santé est très faible en cas de consommation. "Si un adulte mange jusqu'à dix œufs par jour, on est en-dessous de la zone de risque aigu", explique François Weber la directrice générale adjointe.

Le ministère de l'Agriculture a déclaré vendredi 11 août au soir que des produits pouvant contenir du fipronil allaient été retirés des rayons des supermarchés du pays par précaution. "Le Parisien" révèle que c'est déjà le cas depuis lundi dans des magasins Leader Price.

À écouter également dans ce journal

- Déjà 1.800 hectares sont partis en fumée au nord de Bastia et environ 700 touristes ou vacanciers ont dû être évacués à cause des flammes qui continuent de progresser ce matin. Un pyromane présumé a été interpellé hier à Bastia. Il est suspecté d'avoir causé plusieurs départs de feux.



- Les routes commencent déjà à se charger ce matin. Bison Futé avait prévenu que la journée serait compliquée. C'est un samedi classé rouge dans les deux sens de circulation. C'est même noir dans la vallée du Rhône et près de la Méditerranée.



- L'escalade verbale continue entre la Corée du Nord et les États-Unis. Donald Trump affirme que les forces américaines sont prêtes au cas où le régime de Pyongyang passerait à l'offensive dans le Pacifique. Son homologue chinois lui demande d'éviter d'employer des mots qui "exacerbent" les tensions, sur fond de menace nucléaire. Pas de réaction ce matin de la part du Japon, qui a quand même commencé (au cas où) à déployer son système anti-missiles.



- Usain Bolt va disputer l'ultime course de sa carrière : le relais 4x100m avec son équipe de la Jamaïque. "Il faut croire en ses rêves" dit-il ce matin au journal L'Équipe.



- Après la première journée du décathlon, Kévin Mayer est en tête du concours. Il a battu ses records personnels sur le 100m et le 400m et sera à nouveau en piste ce matin à partir de 11 heures.