Les derniers-nés de 2016 doivent se dépêcher de venir au monde ! Après minuit, il seront officiellement les premiers nouveaux-nés de 2017.

> Le journal de 8h : Les derniers bébés de 2016 sont attendus Crédit Image : JOSE S. GUTIERREZ/CORDON PRESS/SIPA Télécharger

par La rédaction numérique de RTL publié le 31/12/2016 à 08:42

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Le 31 décembre est une date à part dans le calendrier. À quelques minutes près, les futurs nouveaux-nés auront une année d'écart sur leur carte d'identité. S'ils viennent au monde après minuit, les bébés seront estampillés 2017. Ce passage du réveillon constitue un moment spécial dans toutes les maternités de France. La maternité de Pontoise, dans l'Oise, accueille les derniers bébés de 2016.



Des naissances qui ont un goût plus festif, autant pour la famille que pour les équipes de soins et les infirmières s’amusent à parier sur les naissances de l’année. Le personnel n’oublie pas pour autant le réveillon et chacun ramène de quoi célébrer ce passage vers la nouvelle année. L’an dernier, 26 bébés sont nés entre le 31 décembre 2015 et le 1er janvier 2016. Le tout premier bébé de l’année 2016 a vu le jour à 00h30.

À écouter également dans ce journal

- Des mesures de sécurité importantes sont prises à Paris sur les Champs-Elysées pour le passage à la nouvelle année.





- Le temps est brumeux et froid ce samedi 31 décembre 2016. La ville de Caen, en Normandie, marche au ralenti à cause du verglas.



- Le futur président américain Donald Trump a salué dans un tweet « l’intelligence » du Président russe Vladimir Poutine.



- Le cinéma a fait recette en 2016 : les salles obscures ont vendu 213 millions de billets, soit une hausse de 3,6% par rapport à 2015



- 25 000 spectateurs ont assisté au sommet du hockey sur glace français au parc OL de Lyon