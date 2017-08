Le journal de 8h : les astuces de la SNCF pour nous inciter au civisme

publié le 13/08/2017 à 08:25

Vous y penserez forcément aujourd'hui si vous prenez le train. La SNCF nous manipule ! On ne s'aperçoit de rien, nous ne sommes mêmes pas au courant, mais la SNCF mène des expériences pour nous inciter au civisme et faire en sorte que tout aille pour le mieux entre les milliers de voyageurs qui transitent dans les gares comme pendant ce week-end prolongé du 15 août.



Les tests se multiplient ( plus ou moins farfelus ). On appelle ça des nudges, des coups de coude ou des coups de pouce, sous-entendu pour vous remettre dans le droit chemin.

Exemple : pour fluidifier la circulation des voyageurs dans les couloirs ou sur les tapis roulant en gare, la SNCF peint au sol sur la gauche une piste d’athlétisme et sur la droite l'herbe d' un pré. Automatiquement, et même sans s'en rendre compte, le voyageur va accélérer sur la piste d’athlétisme et musarder sur l'herbe. Finies les personnes qui encombrent la voie de gauche en traînant les pieds ou en stagnant, ce qui ralentit tout le monde et sème la pagaille.

À écouter également dans ce journal

- Comme promis Emmanuel Macron est resté en France pour ses vacances. Le président et son épouse sont à Marseille. Le secret n'aura pas duré très longtemps. Ils ont été aperçus par le journal La Provence.



- En Haute-Corse, les incendies sont "contenus", ce matin. Les flammes ont déjà brûlé 2.000 hectares de maquis, sans faire de victimes. Concernant l'enquête, la garde-à-vue de l'homme soupçonné d'avoir provoqué cinq départs de feux a été prolongée. Le suspect nie les faits.



- Un séisme, de 6,4 sur l'échelle de Richter, s'est produit en Indonésie. Le tremblement de terre a touché l'île de Sumatra, prisée par les touristes. On ignore encore s'il y a des victimes. Les autorités rassurent en expliquant qu'il n'y a pas de risques de tsunami.



- Journée dramatique hier à Charlottesville, aux États-Unis. De violents affrontements ont eu lieu entre des manifestants d'extrême-droite et des contre-manifestants. Deux policiers sont décédés en survolant la ville en hélicoptère et une femme a été percutée par une voiture qui a foncé dans la foule. Le FBI a ouvert une enquête.



- Aux Mondiaux d'athlétisme, Usain Bolt a quitté l'athlétisme par la petite porte. Il disputait la dernière course de sa carrière : le relais 4x100m. Tout ne s'est pas passé comme prévu puisqu'il s'est effondré sur la piste, blessé à la cuisse et a laissé gagner les Britanniques, devant les Américains. Les Français terminent cinquièmes.



- Kevin Mayer est devenu le premier Français à décrocher l'or en décathlon, hier soir à Londres.



- La planète foot sera tout chose ce soir pour la première apparition de Neymar en Ligue 1 ! Le Brésilien figure bien dans le groupe de Paris qui jouera à Guingamp ce soir à 21 heures en clôture de la deuxième journée du championnat.