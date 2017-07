publié le 02/07/2017 à 08:36

En France, les militaires étaient très inquiets après le vol, dimanche dernier, de quatre lance-roquettes et quatre caisses d'obus dans un train de marchandises, entre Miramas dans les Bouches-du-Rhône, et Brienne-le-Château, dans l'Aube. Les armes ont été retrouvées dans l'appartement d'un homme de 23 ans mis en examen pour vol aggravé par le parquet d'Aix-en-Provence. Un vol dont on ignore encore les circonstances.



Les armes étaient entreposées dans un train de fret, qui ne transportait pas seulement du matériel militaire. Un convoi surveillé par la police de la SNCF, mais le vol aurait pu être commis avant le départ, puisque le voleur, qui a reconnu les faits en garde à vue, habite à Miramas. Le suspect est un habitué du vol de fret et non pas un trafiquant. Toutefois, les gendarmes marseillais ont préféré être épaulés par l'antenne du GIGN d'Orange pour procéder à son interpellation.

Deux enquêtes ont été ouvertes : l'une par le parquet d'Aix-en-Provence, la seconde par le commandement de l'Armée, qui va devoir plancher sur de nouvelles mesures de sécurité pour le transport de munitions par voies ferrées. En effet, ce n'est pas la première fois que la base militaire de Miramas, spécialisée dans le stockage de munitions, est victime d'un vol. Il y a deux ans, 150 détonateurs et 40 grenades avaient été dérobés dans l'enceinte même de la base.

À écouter également dans ce journal

- Benoît Hamon a annoncé qu'il quittait le Parti socialiste, lors du lancement du Mouvement du 1er juillet. "Aujourd'hui j'ai décidé de quitter le Parti socialiste. Je quitte un parti mais je n'abdique pas l'idéal socialiste", a expliqué Benoît Hamon sur la pelouse de Reuilly (XIIe), s'exprimant, selon lui, devant environ 11.000 personnes.



- La LGV qui relie désormais Paris à Bordeaux et Rennes seront pourrait être le dernier chantier du genre. "La grande vitesse n'est plus la priorité" a déclaré le chef de l'État, qui souhaite mettre la priorité sur "les transports du quotidien".



- Dans son livre Qui imagine le général de Gaulle mis en examen ?, en librairie le 6 juillet, l'ancien député Georges Fenech affirme que François Fillon aurait trompé Alain Juppé avec de faux propos attribués à Nicolas Sarkozy pour pouvoir maintenir sa candidature à la présidentielle.



- Pour la première fois depuis son rapt, Sophie Pétronin apparaît sur une vidéo publiée par la branche d'Al-Qaïda au Mali. À la tête d'une association d'aide à l'enfance, la Française avait été enlevée en décembre 2016 à Gao, dans le nord du pays.



- Une violente rixe entre migrants a eu lieu, hier, dans une zone industrielle de Calais. Six personnes ont été blessées, dont une se trouve dans un état grave.



- Le Tour de France et le maillot jaune sur les épaules de Geraint Thomas victorieux de la première étape hier à Düsseldorf. Un contre-la-montre-individuel disputé sous la pluie et dont la principale victime s'appelle Alessandro Valverde. L'Espagnol de 37 ans a chuté et a dû abandonner, victime d'une fracture de la rotule.



- La deuxième étape du Tour de France aujourd'hui relie l'Allemagne à la Belgique, de Düsseldorf à Liège. Étape à suivre toutes les demi-heures sur RTL avec les 5 derniers km en direct.