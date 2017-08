publié le 10/08/2017 à 08:44

À Levallois-Perret, près de l'immeuble où 6 militaires ont été délibérément percutés par un individu au volant d'une voiture, les habitants sont sous le choc.



Pourtant, la ville des Hauts-de-Seine offre un dispositif de sécurité élevé. Mais si jusqu'alors le sentiment de sécurité prévalait, aujourd'hui, la donne a changé dans l'esprit de certains.

"On est en sécurité nulle part", assène Roseline, habitante de la commune depuis 5 ans. "Je ne suis pas alarmiste, on ne peut pas vivre avec ses angoisses, parce qu'on ne ferait plus rien. Mais pour mes enfants, et mes petits-enfants, je reste quelqu'un d'inquiet."



Les militaires visés étaient des voisins pour les Levalloisiens. Au quotidien, leur présence rassurait. Mais ce qui interpelle cette autre habitante, c'est la proximité d'une école, à moins de 100 mètres du lieu de l'attaque. "Même si les écoles sont fermés, il y a les centre-aérés qui accueillent les enfants ! Je me dis, qu'en prenant la fuite, il [le chauffeur, NDLR] aurait pu croiser un groupe d'enfant" déplore-t-elle.

À écouter également dans ce journal

-Incendie dans l'Hérault : Quelque 500 hectares de forêt et une maison ont brûlé près de Saint-Pons-de-Mauchiens et Villeveyrac. 400 personnes ont été évacués.



-Noyade de migrants : Une cinquantaine de jeunes Somaliens et Ethiopiens sont morts, "noyés de manière volontaire". C'est leur passeur qui les a forcé a contraints à sauter en mer, au large du Yemen, selon des informations de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).



-Mondiaux de Londres : Christophe Lemaitre, médaillé de bronze aux Jeux de Rio de 2016, a été éliminé en demi-finales du 200 m.



-Coupe du monde de Rugby féminin : L'équipe de France féminine de rugby a gagné sa première rencontre lors du Mondial-2017. La France domine le Japon, avec le bonus offensif, avec un large score de 72-14, bâti sur un total de douze essais, dont un triplé de Caroline Ladagnous.