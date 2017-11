et Yann Bouchery

04/11/2017

La condamnation d'Abdelkader Merah n'est pas définitive ; le parquet général a décidé de faire appel. Le frère de Mohamed Merah a écopé en première instance de 20 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs terroristes, mais pas pour complicité d'assassinat.



À l'école Ozar Hatorah de Toulouse, où le tueur avait sévi, on se prépare à expliquer le verdict aux enfants et aux familles. Une réunion d'information devrait être organisée dans les jours à venir. "Notre rôle aujourd’hui c’est de faire de la pédagogie, d’expliquer aux enfants et aussi aux parents d’élèves qui le souhaitent le verdict qui a été annoncé par la cour d’assises de Paris", explique Marc Fridman, représentant des parents d'élèves de l'établissement. "La première des choses c’est d’expliquer que nous respectons la justice française. Ces règles sont fondées par notre droit, donc si nous ne sommes pas forcément d’accord avec ce verdict, nous le respectons. Un appel a été formulé par le parquet."

À écouter également dans ce journal

- Il encourait la réclusion criminelle à perpétuité, Hubert Ougier a finalement bénéficié de circonstances atténuantes. Le jury de la cour d'assises de l'Isère l'a condamné à cinq ans de prison avec sursis. En 2015, il avait étouffé son épouse, malade d'Alzheimer dont il était seul à s'occuper. Le verdict a retenu l'altération de son discernement. L'octogénaire s'est dit "soulagé" au micro de RTL.

- Alors que sa liberté ne tient qu'à un fil, Carles Puidgemont annonce sa candidature aux élections du mois de décembre en Catalogne. Réfugié en Belgique, il est visé par un mandat d'arrêt européen mais ne compte pas se soumettre à la justice espagnole.



- Prendre la parole en public ne va pas forcément de soi, notamment chez les adolescents. Le Centre d'information jeunesse de Paris a organisé pendant les vacances un atelier théâtre pour "vaincre sa timidité".



- Patrice Évra a été mis à pied par la direction de l’OM. Le défenseur marseillais a été sanctionné pour avoir agressé un supporter olympien jeudi soir avant le match au Portugal.