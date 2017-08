Le journal de 8h : la loi Macron a deux ans

publié le 06/08/2017 à 08:44

Les débats avaient été houleux avant la promulgation de la loi permettant aux boutiques de 18 zones considérées comme touristiques d'ouvrir le dimanche. Deux ans plus tard, certains estiment qu'ouvrir le dimanche n'était pas "une bonne idée", car la clientèle n'est pas forcément au rendez-vous. Les plus grandes surfaces, elles, y trouvent largement leur compte et ont même embauché de nombreux employés pendant cette période..



Les restaurateurs, eux, voient cette mesure d'un bon oeil, en particulier ceux situés à proximité des magasins qui ont le droit d'ouvrir. C'est le cas, par exemple, aux abords des grands magasins du boulevard Haussman à Paris, où les clients et touristes se pressent en nombre le dimanche pour flâner et faire du shopping par la même occasion.

À écouter également dans ce journal

- Nord : les habitants de Raismes sont en colère. Depuis quatre ans, ils se plaignent d'une habitante qu'ils décrivent comme un danger au volant. Elle est connue de la justice pour des faits d'alcoolémie ou de défaut d'assurance et a été impliquée dans un accident mortel cette semaine.

- Corse : les pompiers font désormais face à deux incendies. Celui de Palneca n'est toujours pas maîtrisé et un nouveau feu a démarré près de l'aéroport de Calvi. Cent hectares de végétation sont partis en fumée depuis hier et les flammes progressaient toujours dans la soirée.



- Route : plus de 850 kilomètres de bouchons ont été enregistrés samedi lors de l'une des journées les plus chargées de l'été. Le chassé-croisé n'est pas fini et Bison futé voit orange dimanche dans le sens des retours.



- Athlétisme : l'histoire aurait pu être plus belle, mais Usain Bolt a été battu samedi soir en finale des championnats du monde à Londres lors de sa dernière apparition officielle sur une course individuelle. Le Jamaïcain a été devancé par les Américains Justin Gatlin et Christian Coleman. Le Français Jimmy Vicaut termine sixième de cette course.



- Football : le Brésilien Neymar n'a pas pu prendre part à la victoire du PSG face à Amiens (2-0) lors de la 1ère journée de Ligue 1, mais a découvert l'ambiance du Parc des Princes à l'occasion de sa présentation officielle. Lors des autres matchs de la soirée, Saint-Étienne a notamment battu Nice (1-0), tandis que Lyon s'est nettement imposé face à Strasbourg (4-0).