Le journal de 8h : la France rendra hommage à Simone Veil mercredi prochain

publié le 01/07/2017 à 08:36

Elle a mené des combats décisifs, mais sans aucune intention de se mettre en avant. Simone Veil est décédée hier à 89 ans et les Français se sentent un peu orphelins. Ministre de la Santé, elle a œuvré pour la cause des femmes avec la loi sur l'avortement. Présidente du Parlement européen, elle a milité pour la réconciliation franco-allemande, elle, la rescapée des camps de concentration.



Membre du Conseil constitutionnel, puis de l'Académie française, Simone Veil aura marqué son époque. "Elle ne donnait pas de leçon, mais montrait l'exemple", indiquait hier l'ancien ministre Jean-Louis Borloo, avec toujours la même exigence de discrétion.

Mercredi, les drapeaux français seront parés d'un crêpe noir sur les bâtiments officiels et les drapeaux européens seront mis en berne sur tout le territoire. Une cérémonie officielle aura lieu dans l'après-midi, dans la Cour d'Honneur des Invalides, présidée par Emmanuel Macron qui prononcera un discours. Tous les corps constitués seront invités, a indiqué l'Élysée. Certains ont déjà évoqué l'entrée possible de Simone Veil au Panthéon. Sa légitimité ne fait aucun doute, mais la décision doit être collective, a indiqué Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement.

À écouter également dans ce journal

- Érik Orsenna et Thomas Pesquet ont participé au séminaire gouvernemental, à Nancy. Aujourd'hui, place aux choses très sérieuses en présence de Didier Migaud, le président de la Cour des Comptes, dont l'audit cette semaine a révélé un trou de 8 milliards d'euros.



- Nicolas Hulot va inaugurer dans la matinée la nouvelle ligne à grande vitesse entre Paris et Bordeaux. Emmanuel Macron, de son côté, sera présent à Rennes en fin d'après-midi pour inaugurer la nouvelle LGV Bretagne.



- Comme tous les 1er juillet, les réglementations évoluent et les tarifs aussi. C'est le cas par exemple pour ceux du gaz. Avec une bonne nouvelle puisque c'est une baisse de 4,3% qui est annoncée.



- Le Tour de France débute aujourd'hui à Düsseldorf, en Allemagne pour un contre-la-montre. Cette année, 22 équipes et 198 coureurs participent à la compétition.



- En tennis, Gaël Monfils a éliminé Richard Gasquet (6-2, 6-7, 7-6) en demi-finale du tournoi sur gazon d'Eastbourne en Grande-Bretagne. Il affrontera aujourd'hui en finale le Serbe Novak Djokovic.



- Les obsèques de Louis Nicollin, décédé jeudi d'un arrêt cardiaque, seront célébrées mardi à 10 heures en la Cathédrale Saint-Pierre de Montpellier.