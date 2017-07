Le journal de 8h : l'État veut supprimer la taxe d'habitation

publié le 17/07/2017 à 08:46

Le Sénat accueille la première Conférence nationale des territoires, ce lundi 17 juillet. Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, cette réunion au sommet aura lieu tous les six mois. L'objectif : conclure un pacte entre l'État et les collectivités, notamment en terme de budget. Les thèmes d'inquiétude sont, d'ores et déjà, posés sur la table de négociations. L'exécutif avance en terrain miné, depuis que le chef de l'État a annoncé sa volonté de supprimer la taxe d'habitation.



L'exécutif demande également 10 milliards d'euros d'économie aux élus, sur un plan de cinq ans. Quel sera l'impact de la suppression de la taxe d'habitation sur les communes ? Comment le manque à gagner sera compensé ? La taxe d'habitation a remporté 23 milliards d'euros aux communes en 2016. Elle représente en moyenne un tiers du budget d'une commune. La réforme prévue par Emmanuel Macron se ferait sur trois ans et le coût total est estimé à 10 milliards d'euros.

Interrogé par RTL, Le président souhaite donner plus de pouvoir d'achat à la classe moyenne. Le président de l'association des maires de France François Baroin a déclaré qu'il "ne fait pas confiance à l'État pour compenser les pertes de recette induite par la suppression de la taxe d'habitation."

A écouter également dans ce journal

- Bouches-du-Rhône : l'incendie qui s'est déclenché samedi 15 juillet à Saint-Cannat est désormais maîtrisé. 800 hectares de forêt sont partis en fumée et 750 pompiers sont encore sur place en cas de reprise de feu.



- Affaire Grégory : les avocats de Murielle Bolle vont déposer une demande de remise en liberté, lundi 17 juillet. Ce témoin clé du meurtre de Grégory est mise en examen pour enlèvement, suivi de mort.



- Loire : un jeune homme de 32 ans a été tabassé et laissé pour mort au bord d'une route à Sury-le-Comtal, entre samedi 15 et dimanche 16 juillet. La victime est dans le coma et son pronostic vital est engagé.



- Admissions post-bac : 87.000 bacheliers ne savent toujours pas dans quelle université ils pourront effectuer leur rentrée en septembre prochain. La Ministre de l'Enseignement Supérieur entame ce lundi 17 juillet, une série de concertations autour des prérequis.



- Meurtre de Sarah Halimi : le président français Emmanuel Macron souhaite requalifier le meurtre de crime antisémite.



- Tennis : Roger Federer s'est imposé sur le sol de Wimbledon, lors de la finale dimanche 16 juillet. Il remporte son 19e tournoi en Grand Chelem. Le Suisse se classe désormais 3e mondial, derrière le numéro 2 Rafael Nadal et le numéro 1 Andy Murray.



- La super production de Christopher Nolan "Dunkerque" sera sur projeté au cinéma mercredi 19 juillet. Le film de guerre à grand spectacle raconte l'évacuation chaotique des troupes alliées encerclées par les Allemands en mai et juin 1940.



- L'acteur américain Martin Landau est décédé ce lundi 17 juillet, à l'âge de 89 ans.