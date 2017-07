publié le 25/07/2017 à 08:38

Les discussions se poursuivent à l'Assemblée nationale à propos du projet de loi de "confiance dans la vie publique". Les députés ont donné un feu vert lundi soir à l'introduction de nouvelles sanctions en cas d'atteinte à la probité des élus. Ils sont dans le même temps revenu sur l'obligation d'un casier judiciaire vierge qui comportait un "risque d'inconstitutionnalité" selon le gouvernement. À la place, une "peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité" a été introduite.



Les députés ont voté un amendement REM à l'article 1 du projet de loi ordinaire de "confiance dans la vie publique" prévoyant une "peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité" en cas de manquement à la probité. En commission, cette mesure avait été supprimée au profit du casier judiciaire vierge de toute condamnation pour manquement à la probité pour candidater à une élection, comme le portait le candidat Macron. Quant à l'indemnité de frais de mission, elle va disparaître pour laisser place à des remboursements sur justificatifs.

À écouter également dans ce journal :

- Les incendies qui se sont déclarés lundi ont détruit près de 2.500 hectares. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer pour le moment. La situation s'améliore ce matin, au moins dans le Vaucluse, où 700 pompiers sont mobilisés alors que 800 hectares sont partis en fumée. Une centaine de maisons a dû être évacuée. Autre incendie hier dans le Var, près de Saint-Tropez, où 400 hectares ont été détruits. Le feu n'est toujours pas stabilisé. Deux villas ont été touchées, trois pompiers ont été blessés dont un plus sérieusement. À Carros, dans les Alpes-Maritimes, le feu a embrasé une maison, trois voitures et un garage. Un pompier a été légèrement blessé. Sur l'Ile de Beauté aussi le feu a sévi. 1.500 hectares ont brûlé en Haute-Corse et des maisons ont dû être évacuées en périphérie de Bigulia.

- La situation risquait de dégénérer, le gouvernement israélien a donc préféré jouer la carte de la désescalade après une semaine d'affrontements avec les Palestiniens. C'est l'information de la nuit. Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu a annoncé la fin de l'utilisation des détecteurs de métaux aux entrées de l'Esplanade des Mosquées à Jérusalem. Cette décision survient alors que Benjamin Netanyahu s'était entretenu un peu plus tôt avec le Roi Abdallah de Jordanie.



- C'est l'une des craintes principales des vacanciers qui prennent l'avion, que leur vol soit retardé, voire annulé. Il faut savoir que des recours sont possibles. On se souvient du vol Aigle Azur Bordeaux-Alger de ce week-end qui a décollé avec 33 heures de retard ! Dans ce cas, il est bon de connaître la loi car une réglementation européenne oblige les compagnies à indemniser les passagers au-delà de seulement trois heures de retard.



- C'est un autre fléau, encore plus sensible en période de vacances. Les restaurateurs ne trouvent pas assez de bras. Et pourtant, il y a du travail, mais les conditions sont parfois dures, avec des horaires décalés et des salaires pas toujours attractifs. Une pénurie encore plus visible dans les zones non touristique l'été.



- Au Venezuela, la contestation ne faiblit pas contre le président Maduro. L'opposition appelle à la grève pour tenter de bloquer l'élection d'une nouvelle assemblée constituante. Les artistes s'en mêlent même, le chanteur portoricain Luis Fonci et le rappeur Daddy Yankee ont condamné l'usage illégal et néfaste que le président a fait de leur tube "Despacito" afin de promouvoir cette élection.



- Un mot de football, Benjamin Mendy est devenu le défenseur le plus cher de l'histoire. Le défenseur monégasque a signé pour 57,5 millions d'euros à Manchester City. Il n'aura passé qu'une saison en Principauté après avoir été transféré de Marseille pour 15 millions d'euros.