publié le 03/06/2017 à 08:39

C'est un sauvetage au goût amer. Placée en redressement judiciaire, la société Kindy, spécialisée dans la fabrication de chaussettes, a trouvé un repreneur, mais tous les emplois ne seront pas conservés.



Créée en 1863, la société avait été placée en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce de Beauvais a désigné deux repreneurs, l'un pour le pôle chaussettes, l'autre pour le pôle chaussures pour enfants. Mais il y aura des licenciements. Lors de l'annonce de cette reprise de l'usine Kindy de Moliens, dans l'Oise, la tension retombe dans les ateliers.



"Soulagée qu'il reste des emplois quand même", explique Martine, salariée depuis 40 ans. 50 personnes seront néanmoins remerciées, 25 licenciements secs, sans que personne ne sache qui pour le moment. Tous les salariés sont maintenant convaincus qu'une nouvelle ère s'ouvre maintenant pour les chaussettes made in France.



À écouter également dans ce journal

- En bonne santé, mais extrêmement fatigué, Thomas Pesquet a quitté le Kazakhstan, cette nuit du 2 au 3 juin, direction l'Allemagne. Le spationaute français a atterri à Cologne où il va passer tout une batterie de tests médicaux.



- Le retrait des États-Unis de l'accord sur le climat a entraîné une véritable onde de choc dans le monde entier. De nombreux citoyens et entrepreneurs américains ont décidé de reprendre le flambeau. De New York à la Californie, plusieurs dizaines de villes et d'états américains ont organisé la résistance.



- Richard Ferrand reste droit dans ses bottes sur ses terres électorales du Finistère, malgré l'ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet de Brest. Il a affiché sa sérénité lors d'un meeting.



- À suivre à Roland-Garros, ce samedi 3 juin, le duel 100 % tricolore entre Gaël Monfils et Richard Gasquet. Ce sont deux amis de longue date. "Gros match, ça va être entre lui et moi une bataille", a expliqué Gaël Monfils.



- L'équipe de France de football a battu le Paraguay en amicale, 5-0, avec un triplé d'Olivier Giroud. Le joueur d'Arsenal savourait le 2 juin, tout en restant modeste.