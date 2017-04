publié le 22/04/2017 à 08:29

Le 22 avril est traditionnellement intitulé la journée mondiale de la Terre, un événement reconnu comme le plus important au monde au niveau environnemental. En 2017, cette date symbolique est associée à la science. Initiées au départ aux États-Unis après l'élection de Donald Trump, des grandes marches citoyennes vont se dérouler dans 420 villes à travers le monde pour défendre la recherche scientifique jugée essentielle dans les progrès de l'humanité. Ce sera le cas bien sûr à Paris. Rendez-vous à 14 heures dans la capitale au muséum d'histoire naturelle situé devant la Gare d'Austerlitz.



"La connaissance scientifique, ce n'est pas quelque chose d'acquis", explique Christophe Galfard, astrophysicien et écrivain. "On ne naît pas avec une connaissance du monde. Si vous arrêtez d'enseigner la science pendant deux décennies, on va se remettre à croire que la Terre est plate (...) La science et cette connaissance-là, c'est une forme d'héritage de nos ancêtres", estime-t-il

À écouter également dans ce journal

- Si la vie reprend son cours sur les Champs-Élysées, la mémoire de Xavier Jugelé, gardien de la paix tué par un terroriste, a été honorée par ses collègues, mais aussi par des citoyens anonymes.

- L'auteur de l'attaque terroriste possédait un lourd casier judiciaire de criminel. Il avait passé 14 années en prison, notamment pour avoir menacé de tuer des policiers, mais il était sorti après avoir purgé sa peine.



- Sortie de conflit en Guyane. Un accord a été trouvé sur la fin de la grève dans le département. Il a été signé par le Préfet de région mandaté par le gouvernement. Il comprend le plan d'urgence d'un milliard validé au préalable par l'exécutif, mais aussi plus de 2 milliards d'euros inscrits dans un plan d'investissements réclamés par le collectif de manifestants.



- Mauvaise opération de l'OM en ouverture de la 34e journée de Ligue 1. Les Phocéens ont concédé le match nul 0-0 à Nancy. Beaucoup de frustration et un arbitrage pas toujours au niveau selon l'attaquant Maxime Lopez.



- Sans Ben Harfa, ni Rabiot, le PSG accueille Montpellier à 17 heures.



- Grave blessure pour Zlatan Ibrahimovic. Touché au genou en coupe d'Europe, sa saison est terminée et peut-être même sa carrière.



- En tennis, Lucas Pouille affrontera l'Espagnol Albert Ramos en demi-finale du tournoi de Monte Carlo. En Fedcup, les filles de l'équipe de France sont opposées à l'Espagne pour rester dans l'élite mondiale.