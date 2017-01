Le journal de 8h : jour J pour les 7 candidats de la primaire de la gauche

REPLAY - Les bureaux de vote de la primaire organisée par le PS sont ouverts de 9h à 19h ce dimanche 22 janvier.

C’est l’heure de vérité pour le Parti socialiste ce dimanche 22 janvier 2016, pour le premier tour de la primaire de la gauche. Après trois semaines de campagne intensive, marquées par les meetings et surtout trois débats radiotélévisés, c'est le jour J pour les sept candidats à la primaire de la gauche.



Le chiffre des 4 millions obtenu par celle de la droite ne sera probablement pas atteint. Mais une participation de moitié serait déjà un succès et offrirait une véritable légitimité aux deux finalistes. Les 7.500 bureaux de vote ont ouvert leur porte à 9h et accueilleront des électeurs jusqu’à 19h. Les premiers résultats devraient être connus à partir de 20h30.

À écouter également dans ce journal

- "Si Emmanuel Macron poursuit sa percée, Marine Le Pen pourrait être absente du 2e tour de la Présidentielle", a prévenu Jean-Marie Le Pen en meeting à Palavals les flots.



- Plus de 2 millions de personnes ont défilé lors de la marche des femmes contre Donald Trump samedi 21 janvier.



- Une semaine après son entrée en vigueur, la vignette anti-pollution Crit'air sera appliquée pour la première fois demain à Paris et en petite couronne, avec la mise en place de la circulation différenciée. L'interdiction concerne les véhicules de classe 5 et ceux non classés car trop polluants.



- Il y a 10 ans jour pour jour disparaissait l'Abbé Pierre. Lui qui avait lancé son célèbre appel lors de l'hiver 54... Son combat est malheureusement toujours d'actualité. Les disciples du fondateur d'Emmaüs lui rendront hommage à Esteville en Normandie, là où il est enterré.