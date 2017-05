Le journal de 8h : il neige dans les Alpes

publié le 20/05/2017 à 08:46

La France connaît une météo extrêmement capricieuse depuis plusieurs semaines avec parfois du gel la nuit, qui a grandement endommagé de nombreux vignobles. On a vu également des gens se baigner le week-end dernier. Dans les Alpes, en revanche, il faut plutôt ressortir en ce moment les anoraks. Il a neigé à gros flocons à Chamrousse et de nouvelles chutes sont prévues ce weekend. Devant son établissement une pelle à la main, une restauratrice de la station est obligée de déneiger en plein mois de mai : "Il y a deux jours, on mangeait en Tee-shirt sur la terrasse et là, il y a dix centimètres de neige sur les tables, ça surprend !"déclare-t-elle.



En décembre dernier, le domaine skiable de Chamrousse n'avait pas pu ouvrir à Noël faute de neige. À noter que les équipements spéciaux sont obligatoires pour accéder à la station, à savoir les chaînes ou les pneus neige.

À écouter également dans ce journal :

- Henri Guaino se présente face à Nathalie Kosciusko-Morizet dans la 2e circonscription de Paris, pour les législatives.

- Candidat en Essonne, Manuel Valls affrontera quant à lui l'humoriste Francis Lalanne et l'humoriste controversé Dieudonné.



- Le Premier ministre Édouard Philippe et le ministre de la Transition Écologique et solidaire Nicolas Hulot se sont rendus hier dans le Val-de-Marne au sein de la première installation expérimentale de production de bio-carburant.



- Football : après une journée de suspense, la Ligue 2 a rendu son verdict. Strasbourg et Amiens joueront en Ligue 1, tandis que Troyes sera barragiste.