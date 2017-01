REPLAY - Un Français sur cinq ne chauffe pas correctement son logement en raison de difficultés financières.

Alors que Météo France a placé 30 départements en vigilance orange à la neige et au verglas pour la journée de samedi. Les conditions difficiles se poursuivent donc et les sans-abri sont en première ligne pour lutter face au froid. Mais d'autres qui ont un toit souffrent de précarité et ne peuvent pas payer le chauffage. Plus de 5 millions et demi de ménages souffrent de précarité énergétique, selon la dernière enquête logement de l'Insee. Cela représente au total plus de 12 millions de personnes, soit un Français sur cinq.



Alors que la facture moyenne de chauffage s'élevait à 2.861 euros en 2015, certains particuliers ne peuvent pas verser de telles sommes. D'autres encore plus précaires ne peuvent même pas faire réparer leur chaudière. "Ça fait trois semaines que les radiateurs sont en panne, pour l’instant je n’ai pas les moyens de réparer. Quand on remue un peu, ça va, mais devant la TV le soir c’est difficile. Alors je mets des gants, une écharpe…", raconte Christine, une habitante de Wattrelos près de Roubaix.

