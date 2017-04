publié le 15/04/2017 à 09:03

François Asselineau se présente comme le candidat du Frexit : sa mesure-phare est de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Il est le seul candidat à vouloir exiger le Frexit au plus vite. C'est l'une de ses grandes différences avec Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, parce que tous deux veulent d'abord organiser un référendum pour demander aux Français s'ils veulent rester ou partir. François Asselineau, lui, estime qu'il faut sortir au plus vite en utilisant l'article 50 comme le font les britanniques. La sortie d'Europe, donc, est pour lui la condition sine qua non pour faire une nouvelle politique économique.



Deuxième divergence avec Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui veulent d'abord tenter une renégociation : François Asselineau n'essayera pas de renégocier un traité avec les 26 partenaires européens. Troisième différence majeure : Asselineau est un adepte quasiment obsessionnel de la théorie du complot. Selon lui, les États-Unis manipuleraient l'Europe pour nous forcer à entrer en conflit avec les pays musulmans. C'est à ses yeux une autre raison de la quitter.

À écouter également dans ce journal

- C'est une tradition de Pâques : des milliers d'adultes seront baptisés au soir du 15 avril à l'occasion de la Veillée pascale. Ils seront 4.500 cette année à recevoir le sacrement du baptême. La tradition vient des premiers chrétiens, elle existait déjà au premier siècle. C'est donc un jour très particulier pour ces adultes qui seront baptisés sur le tard. Témoignages des principaux intéressés.

- Un agriculteur tourangeau a semé du blé d'une telle façon qu'on distingue le mot "help", "aux secours" dans son champ de cinq hectares. Sa ferme se situe dans un couloir aérien. Jacques Fortin , 63 ans, veut interpeller tous les voyageurs en train de prendre l'avion ainsi que "le monde politique" : "Nous avons interpellé oralement plusieurs fois nos politiques, et ils sont toujours restés sourds à nos appels."



- Le monde entier ce matin surveille la Corée du Nord. On assiste à un bras de fer à distance avec les États-Unis. Le régime de Pyongyang affirme qu'il est prêt à répondre à toute attaque nucléaire. Une grande parade militaire vient d'être organisée à l'occasion du 105e anniversaire de son père fondateur alors que les États-Unis de Donald Trump ont envoyé plusieurs navires de guerre au large des côtes cette semaine.



- La méga-bombe américaine larguée en Afghanistan jeudi a tué au moins 90 combattants de l'État islamique. C'était la cible des américains en utilisant cette bombe de près de 11 tonnes contre les positions de Daesh.