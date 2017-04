publié le 29/04/2017 à 08:51

Ce fut un temps fort de la campagne présidentielle mardi à Amiens avec la visite des deux candidats. Le conflit à l'usine Whirlpool se poursuit, mais cette fois loin des projecteurs. Alors que l'entreprise fermera son site l'an prochain pour le délocaliser en Pologne, les salariés sont toujours en grève depuis lundi.



Hier, vendredi 28 avril, un comité de suivi s'est tenu à la Préfecture avec peut-être des solutions en perspective. Deux offres jugées très sérieuses ont semblé intéresser la direction de Whirpool. Les deux repreneurs potentiels sont français, leur nom n'a pas été divulgué.

Elles auront permis à la direction et aux syndicats de reprendre le dialogue après une semaine de blocage. Les syndicats espèrent que la pression mis par le gouvernement et la région Hauts-de-France aura des effets.

À écouter également dans ce journal

- Cinq jours après le premier tour lors duquel il avait obtenu 4,7% des suffrages, Nicolas Dupont-Aignan a donc mis fin au suspense. Il a rencontré Marine Le Pen hier après-midi avant de rallier le Front national officiellement dans le journal de 20 heures de France 2. Marine Le Pen et Nicolas Dupont Aignan se retrouveront ce samedi à 11h00 dans le 8e arrondissement de Paris pour une déclaration commune.



- Elle avait dans un premier temps appelé à faire barrage au Front national sans citer le candidat d'"En marche !". Martine Aubry a précisé les choses, hier, vendredi 28 avril, sur RTL. "Je n'ai jamais pensé un seul instant qu'il ait pu y avoir un doute sur le choix de mon bulletin de vote. Ça a été Chirac, Xavier Bertrand, ce sera, bien sûr, Emmanuel Macron, le 7 mai", a-t-elle affirmé.



- Depuis 15 jours maintenant, la baisse des températures, notamment la nuit, a engendré de nombreux dégâts dans les vignobles français. Les récoltes ont été sérieusement endommagées dans le vignoble de Cognac, où le gel a fait des ravages. "C'est vraiment catastrophique", estime Christophe Veral, viticulteur à Saint-Sévère.



- Le pape François est en visite en Égypte, un déplacement qui est placé sous haute sécurité. Il y a 3 semaines, deux attentats revendiqués par l'État islamique ont fait 45 morts dans deux églises coptes. Le souverain pontife s'est rendu sur les lieux, hier soir. Auparavant, il avait rencontré le grand imam sunnite de l'université Al-Azhar du Caire et plaidé pour la paix entre musulmans et chrétiens.



- En ouverture de la 35ème journée de Ligue 1, l'OL s'est imposé 2-1 à Angers grâce à des buts de Valbuena et Fékir. C'est un excellent résultat avant la demi-finale de League Europe mercredi à l'Ajax Amsterdam.