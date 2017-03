publié le 11/03/2017 à 08:49

Une soixantaine d'hôtels Formule 1 vont être achetés au groupe Accor par une filiale de la Caisse des dépôts et Consignations pour être mis à disposition du Samu social. Cette opération, qui est une première, va être réalisée grâce à des fonds privés et soulager l'État qui a dû financer 55.000 chambres d'hôtel dans le parc privé l'an dernier, en plus des 75.000 places d'hébergement d'urgence qui existent.



Ces chambres d’hôtel sont déjà utilisées par le Samu social toute l’année. "C’est une façon d'améliorer la qualité de l’offre hôtelière qui est utilisée pour pouvoir héberger des familles", explique Christine Laconde, la directrice générale du Samu social. 30 millions d’euros seront consacrés à la rénovation et à l’adaptation de ces hôtels pour ce public familial.

À écouter également dans ce journal

- L’année 2016 a été une année record pour les assureurs, qui ont déboursé plus de deux milliards d'euros afin d'indemniser les victimes des catastrophes naturelles.

- 5 jeunes ont été placés en garde à vue hier à la suite de nouveaux incidents devant trois lycées à Cachan et Fresnes dans le Val-de-Marne.



- Ils sont désormais 7 candidats à la présidentielle, depuis que Marine Le Pen et le souverainiste François Asselineau ont réuni leurs 500 parrainages.





- Les Républicains se sont excusés après le tweet d’Emmanuel Macron représenté d'un costume-cravate et d'un haut de forme avec un nez crochu, un cigare et une faucille rouge. Un dessin qui rappelle les allusions antisémites des années 3





- Le président du PSG renouvelle son "soutien plein et entier" à son entraîneur, malgré l'élimination brutale de son club en Ligue des Champions face au FC Barcelone.



- Le navigateur Sébastien Destremeau a franchi cette nuit la ligne du Vendée Globe. Le dernier concurrent de la compétition est parvenu à boucler son tour du monde en solitaire avec 50 jours de retard sur Armel Le Cleac'h.