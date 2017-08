Le journal de 8h : coup de chaud sur le Sud-Est

publié le 03/08/2017 à 08:42

Si une partie de la France se réveille sous la pluie ce matin, l'autre transpire déjà. La canicule sévit toujours sur le Sud-Est. Treize départements sont placés en vigilance orange, du Rhône à la Corse. Les températures ne redescendent pas, même une fois le soleil couché. Les personnes âgées, les enfants, sont les plus vulnérables à la chaleur.



Mais attention également si vous prenez des médicaments car, dans ce cas, les variations de températures ne sont pas toujours anodines. En effet, certains médicaments peuvent aggraver la fatigue et la déshydratation. Le corps s'adapte moins bien et il a plus de mal à réguler la température.

En Corse, la canicule n'est pas le seul danger. Les pompiers luttent actuellement pour maîtriser deux incendies. Le premier, à Palneca en Corse-du-Sud a déjà ravagé une centaine d'hectares près du GR20. Deux bombardiers ont été envoyés ce matin. Un autre départ de feu a eu lieu près d'Ajaccio, à Ocana.

À écouter également dans ce journal

- Neymar est attendu en fin d'après-midi à Paris. L'attaquant brésilien a annoncé hier qu'il quittait le FC Barcelone, avant de passer sa visite médicale à Porto au Portugal. Son arrivée au PSG marque un transfert historique : 222 millions d'euros.



- Kylian Mbappé, qui souhaiterait quitter Monaco, pourrait rejoindre le FC Barcelone. Le Real Madrid et Manchester City sont également sur les rangs pour attirer le prodige de 18 ans.



- Alors qu'Emmanuel Macron leur avait promis que les dotations aux collectivités ne baisseraient pas l'an prochain, les élus locaux ont découvert qu'ils perdaient 300 millions d'euros cette année.



- Le projet de loi autorisant le gouvernement à réformer le Code du Travail par ordonnances a été définitivement adopté par le Parlement. L'exécutif présentera fin août ses arbitrages aux partenaires sociaux.



- L'été 2017 risque de ne pas être un grand cru pour le tourisme français. Le bilan du cabinet Protourisme montre un début de saison moins bon qu'attendu avec 2% de nuitées en moins que l'an dernier et un budget moyen en baisse.



- Regain de tensions entre l'Iran et les États-Unis. Téhéran estime que l'accord nucléaire a été violé par les Américains. "Nous allons réagir en conséquence, de manière appropriée", menacent les autorités iraniennes après la promulgation par le Président américain de nouvelles sanctions votées par le Congrès.



- Au Venezuela, une enquête est ouverte pour fraude après l'élection de l'Assemblée constituante voulue par le président Maduro. Assemblée dont l'installation est encore repoussée, elle devrait avoir lieu demain.