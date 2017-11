publié le 18/11/2017 à 08:52

Pas de marché de Noël sur les Champs-Élysées, Marcel Campion a donc décidé de mettre le paquet pour l'inauguration de sa Grande Roue, elle aussi en danger. Le roi des forains a montré qu'il bénéficiait de soutiens prestigieux. Jean-Paul Belmondo et Alain Delon, notamment, faisaient partie de ses invités, hier soir. Ils ont tous dîné sous l'immense structure circulaire. Un parterre de personnalités qui a fait son effet.



L'imposante attraction parisienne a rouvert place de la Concorde, alors que le Conseil de Paris devrait voter mercredi sa non-reconduction dès 2018. "Nous espérons que cette édition 2017-2018 se passera bien et que les visiteurs seront nombreux", a affirmé de son côté la mairie de Paris. Comme le veut la convention signée en 2015 avec son propriétaire Marcel Campion, la Grande Roue, installée pour la première fois en 1993, a été remontée pour une durée de six mois et sera retirée au mois de mai.



Mais un vœu pour ne pas renouveler son installation place de la Concorde, sera soumis au vote des élus du Conseil de Paris mercredi, "pour des raisons qui ont trait aux usages de l'espace public, au patrimoine et à la perspective entre le Louvre et l'Arc de Triomphe que nous voulons restaurer", a justifié la mairie. Pour Marcel Campion, "il n'y a pas de souci pour la Grande Roue. J'ai un contrat, on va le faire respecter".

- Brigitte Bardot a écrit à Donald Trump après son autorisation d'importer les trophées d'éléphants aux États-Unis. "Aucun despote au monde ne peut prendre la responsabilité de faire disparaître une espèce millénaire" estime l'ancienne actrice dans sa missive à la Maison Blanche. Coïncidence ou pas, le président américain est revenu provisoirement sur sa décision.



- Emmanuel Macron accueillera à midi à l'Élysée le premier ministre démissionnaire libanais, Saad Hariri. Un déjeuner est prévu au palais présidentiel ainsi que des discussions bilatérales après la démission de Saad Hariri, lors de son séjour en Arabie saoudite.



- François Fillon a décidé de tourner la page de la politique. Il passera le relais de son mouvement Force républicaine, demain à Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat.



- Après les ratés de la plateforme APB, un nouveau système d'orientation sera mis en place au mois de janvier.



- En football, Monaco a été accroché hier en Picardie. Au stade de la Licorne le champion de France a concédé la match nul (1-1), face à Amiens. Première ratée pour Julien Sablé sur le banc de Saint-Étienne. Les Verts ont perdu à Lille 3-1. Le LOSC qui rejoint Amiens à la 16e place du classement. Suite aujourd'hui de la 13e journée de Ligue 1 avec PSG-Nantes à 17 heures puis 4 rencontres à 20h00 dont Strasbourg-Rennes.



- En Rugby le XV de France va tenter de sauver la face ce soir face à l'Afrique du Sud.