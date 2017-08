Le journal de 8h : Birigitte Macron sort du silence

publié le 17/08/2017 à 08:58

Alors que le président de la République Emmanuel Macron fuit les journalistes, la Première dame est à la une du magazine Elle, à paraître vendredi 18 août. Brigitte Macron sort du silence, car elle ne s'était jamais exprimée dans la presse depuis l'élection d'Emmanuel Macron au mois de mai. Un exercice de communication maîtrisé, sur son rôle de première dame, sur son histoire avec le chef de l'État et sur sa vision de la France.



L'entretien-fleuve dresse le portrait de l'épouse du chef de l'État. L'entretien revient également sur son ambition d'encadrer les fonctions de la Première dame. Brigitte Macron souhaite ainsi créer une "charte de transparence" afin que "les Français sachent exactement ce que je fais". L'ancienne professeur de lettres qui a quitté l'Éducation nationale en 2015 pour aider son mari profite actuellement d'une popularité inédite.

À écouter également dans ce journal :

- Un pâtissier normand est emprisonné en Chine depuis cinq mois, pour avoir utilisé de la farine périmée.

- Donald Trump est sous le feu des critiques pour avoir refusé de condamner les militants d'extrême droite lors de la manifestation de Charlottesville (Virginie), qui a fait un mort et plusieurs blessés.



- États-Unis : une traque a été mise en place via Internet, pour retrouver les manifestants néonazis qui se sont opposés aux militants antiracistes, samedi 12 août à Charlottesville. Plusieurs Américains ont été licenciés après avoir été dénoncés.



- Le président de la Corée du Sud a affirmé qu'il fera "tout pour empêcher une guerre" sur la péninsule coréenne.



- Venezuela : une mutinerie a fait au moins 37 morts, dans une prison située près de la frontière avec le Brésil et la Colombie.



- Sept-Sorts : L'homme de 32 ans qui a foncé sur une pizzeria lundi 14 août a placé sa première nuit en détention provisoire. Il a été mis en examen pour meurtre aggravé.



- Attaque de Levallois-Perret : L'agresseur des militaires de l'opération Sentinelle n'a toujours pas pu être interrogé. Il a été blessé par balles et est toujours à l'hôpital.



- Une famille allemande a lancé un appel pour retrouver Joyce, une chienne espagnole perdue dans l'Aude. Le propriétaire Thomas a décidé de rester sur place et a placardé plus de 150 affiches avec une photo de l'animal.



- Football : Nice a perdu face à Naples en barrage de la Ligue des champions (2-0), mercredi 16 août.



- Ligue Europe : Marseille affronte les Slovènes de Domzale ce jeudi soir



- Coupe d'Espagne : Madrid a remporté la coupe contre le Barça (2-0). C'est le septième trophée remporté par Zinedine Zidane depuis qu'il a été propulsé sur le banc du Real.