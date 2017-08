publié le 04/08/2017 à 08:36

La cote de popularité d'Emmanuel Macron dégringole. Seulement 36% d'opinions favorables selon le baromètre Yougov. Sept points de moins en un mois, la pire chute de popularité depuis plus de 20 ans à ce stade du quinquennat, alors que La République en Marche fait campagne pour les sénatoriales. En effet, le 24 septembre prochain, 170 des 348 sièges de la Haute Assemblée seront remis en jeu, et le parti du Président rêve d'un second raz-de-marée parlementaire.



Emmanuel Macron aura-t-il à la rentrée la majorité des 3/5 du Parlement qui permet de réformer la Constitution sans en passer par un référendum. Ils sont environ 80.000 grands électeurs à pouvoir en décider. En toute logique, les victoires de la droite à toutes les élections locales depuis 2014 devaient offrir un boulevard aux Républicains pour conserver leur majorité, mais les résultats de la présidentielle et des législatives pourraient bien compliquer la donne.

Selon une récente étude, La République En Marche pourrait remporter une soixantaine de sièges, notamment grâce aux votes de socialistes et d'élus républicains ayant été désavoués par leurs électeurs en mai et juin dernier. Si tel était le cas, REM deviendrait le deuxième groupe de la Haute Assemblée et pourrait même priver la droite de sa majorité absolue.

À écouter également dans ce journal

- Neymar est attendu dans la matinée à Paris. L'international brésilien a officiellement signé un contrat de 5 ans avec le Paris Saint-Germain et sera présenté aux supporters samedi au Parc des Princes.



- Il y a un an, l'incendie du Cuba Libre à Rouen faisait 14 morts. Depuis, le gérant du bar et son frère ont été mis en examen pour "homicides et blessures involontaires aggravées par violation délibérée d'une obligation de sécurité". Dimanche, familles et amis, qui attendent le procès, se retrouveront pour se recueillir devant le bar.



- Murielle Bolle sortira-t-elle de prison aujourd'hui ? La demande de ce témoin-clé de l'affaire Grégory en 1984, aujourd'hui écroué, est examinée vendredi par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon.



- Une chaleur de plomb pèse toujours sur le Sud-Est du pays. Quinze départements restent placés en vigilance orange "canicule" par Météo France. L'épisode caniculaire pourrait encore durer tout le week-end, avec des températures qui frisent les 40 degrés.



- La Chine a les yeux rivés sur le zoo de Beauval où Huan Huan, la femelle panda prêtée par le pays, doit accoucher de jumeaux dans les prochaines heures.