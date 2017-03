publié le 26/03/2017 à 08:44

Dans le code de l'Éducation nationale l'école le mercredi matin constitue la règle générale. Cependant plusieurs communes, autour de Lille en particulier, ont choisi le samedi matin. Un collectif est né en avril 2016 pour protester contre cette mesures. Il a été reçu par le ministère de l'Éducation nationale, sans résultat pour l'instant. Une action symbolique a donc été décidée par les parents d’élèves : le boycott de l'école, le samedi 25 mars au matin. Une initiative bien suivie, comme le rapporte le journaliste Maxime Wolff.



6 éleves sur 175 dans une école de Lille-Sud. Même réussite dans la majorité des écoles des 16 communes associées de la métropole lilloise. Christophe, père de famille, en a marre d’être l'exception française : "En France c’est moins de 2 % des communes qui ont fait ce choix. On se rend compte que les enfants sont fatigués, qu'il y a beaucoup d'absentéisme", explique-t-il. Pour Virginie, à la tête d'une famille recomposée, ne pas mettre ses enfants à l’école le samedi n’est pas une simple question de commodité : "Ils n'y vont pas tout le temps parce que le samedi matin cela empiète sur la vie de famille, indique-t-elle. J'ai discuté avec des mamans de familles recomposées aussi, où le papa est à 150 km et l'enfant ne voit plus son père. On n'est pas non plus des parents irresponsables, c’est pas pour laisser nos enfants devant la télé tout le week-end." Une pétition a déjà récolté plus de 1.700 signatures sur la page Facebook du collectif des parents d’élèves favorables à l'école du mercredi.

À écouter également dans ce journal

- L'arrivée en Guyane d'une mission interministérielle n'a pas calmé la grogne des habitants. Les syndicats unifiés ont lancé un appel à la grève générale pour le lundi 27 mars. Depuis plusieurs jours le département d'outre-mer est touché par un vaste mouvement social qui réclame des mesures d'investissement. Le port de Cayenne est totalement bloqué. Une pénurie d'essence est à craindre.

- Les obsèques d'Henri Emmanuelli, décédé le 21 mars à l'âge de 71 ans, ont eu lieu dans les Landes le 25 mars. François Hollande et le Premier ministre Bernard Cazeneuve sont venus rendre hommage à cette figure très respectée du Parti socialiste.



- François Fillon a réitéré ses accusations envers François Hollande. Lors d'un déjeuner au Pays basque il a confié le 25 mars à quelques journalistes "Il est probable que je sois sur écoute". Valérie Pécresse, quant à elle, a estimé que l'arrestation de son fils pour détention de drogue avait été utilisée à des fins de déstabilisation politique selon les révélations du livre Bienvenue place Beauvau.



- La patrouille de France n'avait pas volé dans le ciel américain depuis 31 ans. Hier, elle a enthousiasmé les habitants de New York. Huit alpha jets ont salué la statut de la liberté dans un spectacle coloré et émouvant.



- Football : équipe de France n'a pas vraiment brillé mais s'est imposée tout de même trois à un le 25 mars au soir au Luxembourg pour la qualification au Mondial 2018.