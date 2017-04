et La rédaction numérique de RTL

publié le 01/04/2017 à 08:35

L'enquête promet d'être longue. Le parquet national français a décidé de mettre son nez dans les affaires du Crédit Suisse, seconde banque helvétique. Elle est soupçonnée d'avoir aidé des contribuables français à échapper à l'impôt national. L'enquête a été ouverte pour blanchiment aggravé et une perquisition a même déjà eu lieu dans les bureaux parisiens de Crédit Suisse. C'est un nouveau revers pour le secteur financier helvétique après des scandales ayant impliqué HSBC et UBS.



La banque est donc accusée de démarchage illicite : selon le parquet national financier, elle aurait incité certains contribuables français à ouvrir secrètement un compte auprès d'elle afin de pouvoir échapper au fisc. Pour l'instant, impossible de connaître le montant du préjudice, mais plusieurs gros fraudeurs, dont certains récidivistes déjà connus pour des cas de fraude aggravée, seraient impliqués. Reste à déterminer l'étendue de cette fraude, notamment les liens existants entre la maison mère et les succursales européennes.

À écouter également dans ce journal :

- Syndicat : laCGT n'est plus le premier syndicat de France. Elle a cédé sa place à la CFDT après la publication des résultats de la mesure de la représentativité syndicale, avec 24,8 % contre 26,3 %.

- STX : l'État pourrait nationaliser de façon temporaire le chantier naval de Saint-Nazaire si l'accord final conclu avec le seul repreneur en lice, l'italien Ficantieri, n'est pas satisfaisant.



- États-Unis : Michael Flynn souhaite témoigner auprès du FBI sur les liens possibles entre la Russie et la campagne de Donald Trump en amont de l'élection présidentielle du 8 novembre dernier. En échange, il souhaite obtenir l'immunité.



- Présidentielle 2017 : François Fillon était en meeting à Toulon le 31 mars. Malgré sa baisse dans les sondages, le candidat LR y croit encore et s'est présenté comme le seul recours pour un redressement véritable. "Il nous reste 20 jours pour casser la baraque, pour stupéfier le système qui se croit installé dans son décor".



- Guyane : les ministres de l'Outre-Mer et de l'Intérieur, envoyés à Cayenne par Bernard Cazeneuve, ont reçu tous les élus locaux du territoire. Ils doivent présenter un plan pour la Guyane dans la journée de samedi.