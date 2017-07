publié le 04/07/2017 à 08:14

Agnès Buzyn rêve d'une génération sans tabac. La ministre de la Santé compte bien y arriver et envisage d'augmenter fortement et rapidement le prix des cigarettes. À l'heure actuelle, le prix du paquet moyen tourne autour de 6,50 euros. Un paquet à 10 euros ne semble pas une idée farfelue pour la ministre. Emmanuel Macron, lors de la campagne présidentielle, s'était d'ailleurs dit à l'aise avec cette idée. "J'y suis tout à fait prêt", avait-il lancé sur RTL.



Aucune précision n'est donnée quant au calendrier de cette hausse. La dernière augmentation significative du prix du paquet de tabac remonte en 2003, avec plus d'un euro par paquet. À l'époque, cette hausse avait fait chuter le nombre des ventes de plus de 20 %. La ministre de la Santé souhaite que la prochaine génération qui naîtra soit la première génération sans tabac et pour cela elle se dit aussi prête à financer des actions de prévention et de sevrage.

À écouter également dans ce journal :

- Gouvernement : Édouard Philippe doit prononcer son discours de politique générale, au lendemain de l'allocution présidentielle lors de laquelle Emmanuel Macron a précisé les grandes orientations de son quinquennat. Le Premier ministre doit aujourd'hui leur donner corps. La France insoumise avait boycotté le Congrès de Versailles, hier, en organisant un rassemblement rebelle place de la République à Paris.

- Affaire Grégory : Murielle Bolle restera-t-elle en prison ? La chambre d'instruction de Dijon doit se prononcer ce mardi sur la question. Murielle Bolle a été mise en examen pour l'enlèvement de Grégory Villemin sur le témoignage d'un de ses cousins



- Cyclisme : alors que le Tour de France a débuté, une affaire de dopage est jugée à Caen dès mardi, dans laquelle doivent comparaître quelque 11 accusés. Parmi eux, le cycliste français Fabien Taillefer.



- Toulouse : une fusillade a eu lieu lundi soir dans le quartier de la Reynerie. Une personne a trouvé la mort, deux autres ont été blessées, les autorités n'écartent aucune piste mais indiquent pour l'instant qu'aucun élément ne permet d'envisager un caractère terroriste.



- Syrie : dans la vielle ville de Raqqa, les djihadistes de l'État islamique sont encerclés. L'alliance entre les Kurdes et les Arabes, soutenue par les États-Unis, a réuni a créé des brèches dans le mur d'enceinte de la ville, a -t-on appris ce matin.



- Informatique : Microsoft envisage de supprimer des milliers d'emplois dans le monde dans le cadre de la réorganisation massive de ses équipes commerciales.



- Paris : il n'y aura plus de marché de Noël sur les Champs-Elysées. La mairie de Paris évoquent une envie de renouveau, ainsi que des coûts engendrés en constante augmentation notamment en termes de sécurité.



- Tour de France : la victoire de la troisième étape est revenue à Peter Sagan, mais le Britannique Geraint Thomas garde le maillot jaune sur les épaules.



- Voile : François Gabart et son équipe ont remporté la course The Bridge.