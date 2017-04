publié le 18/04/2017 à 08:15

Les écarts se resserrent encore un peu plus pour le quatuor de tête dans les dernières enquêtes d’opinion, à cinq jours du premier tour de l’élection présidentielle. François Fillon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon se tiennent à quatre points dans le dernier sondage réalisé par l’Institut Elabe. Le leader de “En Marche !” réaliserait le meilleur score, avec 24% d'intentions de vote, gagnant un demi-point par rapport à la précédente enquête Elabe publiée le 13 avril.



La présidente du Front national est créditée de 23% des voix, et progresse elle aussi de 0,5 point, selon ce sondage réalisé pour BFMTV et l'Express. Le candidat de la droite, François Fillon, resterait exclu du second tour avec 19,5% des voix (-0,5 point), devant Jean-Luc Mélenchon à 18% (-0,5).

À écouter également dans ce journal

- Le meeting de Marine Le Pen au Zénith de Paris a été perturbé par l'irruption de militantes du groupe féministe Femen. Des tensions étaient également apparues avant le meeting et le député du Gard apparenté FN Gilbert Collard a notamment été ciblé par des jets de projectiles.

- En meeting à Toulouse, François Fillon a accusé la gauche d'être responsable de la montée de “l’islam radicale”, en tenant un discours culpabilisant sur la culture français. Le candidat de la droite a ainsi fait allusion aux déclarations ambivalentes d'Emmanuel Macron.



- Les internes en médecine ont entamé un mouvement de grève ce mardi pour contester la réforme du 5e cycle des études de médecine. Ils contestent une réforme bâclée et demandent une formation plus longue.



- Le président turc Recep Tayyip Erdogan a demandé aux observateurs étrangers qui avaient relevé des irrégularités dans le déroulement du référendum sur un accroissement de ses prérogatives de "rester à leur place". Le "oui" l’a emporté à 51% des suffrages.



- La police de Cleveland (Ohio) recherche activement le meurtrier présumé d’un sexagénaire dans une vidéo diffusée en direct sur Facebook. Le suspect identifié par la police revendiquerait l'assassinat, de 14 autres personnes et offre une récompense de 50.000 dollars à celui qui pourrait faciliter sa capture.



- Deux joueurs lyonnais ont porté plainte contre X pour "violence en réunion" dans une enceinte sportive, à la suite des violentes échauffourées qui ont entaché Bastia-Lyon dimanche.



- Les supporters parisiens seront quant à eux interdits de déplacement pour le match en retard entre le FC Metz et le PSG comptant pour la 31e journée de ligue ce mardi.