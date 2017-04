Le journal de 7h30 : un nouvel attentat déjoué à Marseille

publié le 19/04/2017 à 08:35

Les enquêteurs les avaient surnommés "les inséparables". Deux hommes de nationalité française ont été arrêtés dans un appartement qu'ils louaient à Marseille, mardi 18 avril, car soupçonnés d'avoir préparé un attentat. Selon des sources proches de l'enquête, leur passage à l'acte était "imminent". Ces individus sont âgés de 23 et 29 ans. Ils étaient identifiés comme étant radicalisés par les services de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).



Les services de renseignements ont lancé leur coup de filet quelques jours après avoir intercepté une vidéo où les deux aspirants jihadistes prêtaient allégeance à Daesh. La perquisition de la chambre d’étudiant qu’ils louaient aurait permis de découvrir une arme de poing, un fusil mitrailleur et des produits chimiques pouvant permettre de confectionner des explosifs de type TATP. Les hommes sont soupçonnés d’avoir voulu commettre un attentat lors d’un meeting électoral.

À écouter également dans ce journal

- Benoît Hamon a dénoncé "l’OPA d'Emmanuel Macron sur l’Élysée", lors de son meeting à Toulouse, "avec les moyens qui sont ceux d’un certain nombre de grands pouvoirs économiques derrière".

- Jean-Luc Mélenchon était quant à lui en meeting à Dijon pour un discours retransmis en hologramme dans 6 autres villes. Le candidat de la France insoumise a assuré qu'il ne voulait sortir ni de l'Europe ni de l'euro.



- Face à l’écart très serré entre Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon,

il paraît désormais probable que les deux candidats qualifiés au second tour pourraient ne pas être connus à 20h dimanche prochain. Il faudra certainement attendre que le dépouillement des bulletins soit avancé pour avoir une estimation exacte du résultat du premier tour.



- Le parlement britannique doit se prononcer aujourd’hui sur la demande de Theresa May pour obtenir la tenue d’élections législatives anticipées le 8 juin prochain. La dirigeante britannique cherche ainsi à capitaliser sur sa popularité pour renforcer sa légitimité.



- Un tireur a tué trois personnes à Fresno en Californie hier, avant de se rendre à la police.



- L’AS Monaco s’apprête à recevoir Dortmund ce soir pour leur quart de finale retour de Ligue des Champions. À l’aller, les Monégasques s’étaient imposés (2-3) dans un match marqué par une tentative d’attentat contre le car des joueurs allemands.



- Le Real Madrid et l’Atlético de Madrid se sont tous les deux qualifiés la veille, respectivement face au Bayern Munich et à Leicester.



- En Ligue 1, le PSG est revenu à hauteur de Monaco après une victoire à l’arraché à Metz (2-3). Les Monégasques ont cependant toujours un match en retard a joué face à Saint-Étienne.