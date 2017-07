Le journal de 7h30 : un bail locatif de trois mois devrait voir le jour

et La rédaction numérique de RTL

publié le 06/07/2017 à 08:08

C’est une petite révolution qui se prépare dans le secteur de l’immobilier. Le gouvernement serait en train de plancher sur la création d’un bail mobilité d’une durée de trois mois. Les baux actuels sont en effet de trois ans renouvelables dans logement vide et un an renouvelable dans un logement plein.



Jean-Yves Mano, de l'association de consommateurs CLCV, adresse une mise en garde : “Le bail mobilité peut répondre à des besoins particuliers d’une personne qui sur le plan professionnel doit se déplacer pour un stage, un CDD de courte durée. “Mais j’y vois surtout la précarisation du locataire” ajoute-t-il en appelant à la prudence.

À écouter également dans ce journal

- Bruno Le Maire a annoncé "d'importantes cessions d'actifs" de la part de l'État dans les prochains mois pour financer l'innovation, à laquelle il veut allouer 10 milliards d'euros.

- Nicolas Hulot va présenter aujourd’hui son "Plan climat" avec une augmentation de 40% de fiscalité sur le carbone à la clé pour atteindre 140 euros la tonne en 2030, afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050.



- Volvo a annoncé qu’il recentrerait sa production sur les voitures hybrides et électriques à partir de 2019.



- Une centaine de salariés de GM&S bloquent les accès du site PSA de Sept-Fons (Allier) depuis plus de 24 heures. Ils se mobilisent pour réclamer plus qu'une reprise partielle de l'activité dans leur usine à La Souterraine dans la Creuse.



- 78,6% des candidats au bac 2017 ont décroché leur diplôme du premier coup, soit 1% de moins que l’année passée.



- Le Conseil de sécurité de l’ONU s’est réuni pour prendre des sanctions contre la Corée du Nord après un nouveau tire de missile balistique, mais la Russie s’y oppose.