Le journal de 7h30 : Tati fixé sur son sort ce lundi

publié le 29/05/2017 à 08:08

Les trois offres de reprise de Tati et de trois autres enseignes d'Agora Distribution (groupe Eram), avec en jeu le sort de plus de 1.700 emplois, sont examinées lundi par le tribunal de commerce de Bobigny, qui mettra sa décision en délibéré. La filiale du groupe Eram, le pôle Agora Distribution, qui regroupe les enseignes Tati, Fabio Lucci, Gigastore et Degrif'Mania (140 magasins au total), a été placée en redressement judiciaire le 4 mai, plongeant les employés dans l'inquiétude. Les repreneurs avaient jusqu'à mardi soir minuit pour déposer leur offre finale, qui a été améliorée, au tribunal de commerce de Bobigny.



Premier à avoir communiqué fin avril son offre, qui prévoit le maintien de l'enseigne emblématique au vichy rose, le groupe Philippe Ginestet (GPG), du fondateur des magasins de déco Gifi, propose de reprendre 1.300 emplois directs, soit 76% des effectifs. S'y ajouterait la reprise des 250 salariés des magasins franchisés et affiliés du groupe, dont 180 dans ceux des DOM-TOM, ainsi que des reclassements chez Gifi. Le projet prévoit la reprise de 120 magasins, dont 93 détenus en propre et 27 franchisés.

Autre offre, celles des enseignes à bas prix Foir'Fouille, Centrakor, Stokomani, Maxi Bazar et Dépôt Bingo, réunies dans un consortium. Ces dernières proposent la reprise de "95 magasins et 1.258 emplois, dont 69 salariés du siège", selon une source proche du dossier. D'après la CGT, la proposition -marginale- de Dépôt Bingo "ne devrait pas être retenue" car déposée "hors délai". Troisième et dernier prétendant, l'enseigne Babou espère, elle, mettre la main sur six magasins Tati en région parisienne.

À écouter également dans ce journal

- Emmanuel Macron reçoit Vladimir Poutine ce lundi à Versailles. Les deux dirigeants se retrouveront d'abord en tête-à-tête peu avant 14 heures. Puis ils déjeuneront au château, entourés de leurs délégations, tiendront une conférence de presse conjointe et inaugureront, au Grand Trianon, l'exposition consacrée à Pierre le Grand.



- Les conducteurs de camion-citerne poursuivent leur mouvement de grève. Ils réclament une amélioration de leurs conditions de travail, une hausse de leur rémunération et une reconnaissance de la spécificité du métier de conducteur de matières dangereuses. Pour le moment, le mouvement n’entraîne pas de pénurie d'essence.



- Bernard Cazeneuve a annoncé qu'il portera plainte contre Jean-Luc Mélenchon, après de nouveaux propos du leader de la France insoumise autour de la mort de Rémi Fraisse. "Cazeneuve, le gars qui s'est occupé de l'assassinat de Rémi Fraisse", a lancé Jean-Luc Mélenchon en fin de semaine à Marseille.



- L'homme qui a dégradé la tombe du général de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises est toujours recherché par les autorités. S'il n'a pas été identifié, son visage apparaît toutefois clairement sur les images de vidéosurveillance du cimetière.



- La police britannique a annoncé une 14e arrestation dans l'enquête sur l'attentat de Manchester qui a fait 22 victimes le 22 mai dernier.



- La Corée du Nord a procédé à un nouveau tir de missile balistique. Le missile de courte portée à été suivi durant six minutes sur les radars jusqu'à ce qu'il tombe en mer du Japon et ne représente plus aucun danger pour l'Amérique du Nord.



- Troyes va retrouver la Ligue 1 une année après sa descente en Ligue 2 où Lorient va évoluer la saison prochaine pour la première fois depuis 2006, les Troyens, vainqueurs 2-1 à l'aller, ayant obtenu le nul 0-0 en Bretagne, dimanche.



- Benoit Paire affronte Rafael Nadal pour la deuxième journée à Roland Garros. L'Espagnol est le grand favori de la compétition.



- La Palme d'Or du 70e Festival de Cannes a été attribuée à The Square du Suédois Ruben Östlund. Le Grand Prix a été remis à 120 battements par minute. Diane Kruger a été récompensée par le prix d'interprétation féminine pour son rôle dans In The Fade. Joaquin Phoenix repart quant à lui avec le prix d'interprétation masculine pour You Were Never Really Here.



- Le comédien Jean-Marc Thibault, qui a longtemps formé avec Roger Pierre un des plus célèbres duos comiques du théâtre français, est décédé dimanche 28 mai à Marseille à l’âge de 93 ans.