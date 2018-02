publié le 14/02/2018 à 08:22

Le nouveau combat de Nicolas Sarkozy, la lutte contre le cancer des enfants. L'ancien chef de l'État était présent au soir du mardi 13 février, à la vente aux enchères réalisée au profit de la campagne "Guérir le cancer de l'enfant au XXIe siècle", dont il est devenu le parrain.



"Je savais que la maladie de l'enfant existait, mais c'est autre chose de lui donner un visage, un sourire, un destin", a-t-il déclaré au micro de RTL. Un engagement né de sa rencontre avec Noé, un petit garçon décédé d'un cancer il y a trois ans, et dont le visage avait été déployé sur la tour Montparnasse.

En France, 2.500 enfants sont touchés chaque année par le cancer, et 500 en meurent. "On a premier objectif, c'est de lever 10 millions d'euros, et après on va se donner d'autres objectifs. Parce que lorsque l'on aura trouvé cet argent, des enfants pourront guérir et vivre plus longtemps", a affirmé Nicolas Sarkozy, ajoutant : "Moi je veux m'engager le plus possible, mais sur le long terme."

À écouter également dans ce journal

- Emmanuel Macron persiste et signe. Le président de la République s'est exprimé sur le projet de service national universel. Il souhaite qu'il soit "obligatoire" et dure "autour du trimestre", soit de "3 à 6 mois".



- Si la France "a des preuves avérées que des armes chimiques proscrites sont utilisées contre les civils" en Syrie par le régime, "nous frapperons", a réaffirmé mardi 13 février Emmanuel Macron devant l'Association de la presse présidentielle.



- La classe de Terminale pourrait changer de nom et s'appeler "classe de maturité". C'est une suggestion du ministre de l'Éducation Nationale Jean-Michel Blanquer. Une proposition formulée dans le cadre de la réforme du baccalauréat et des lycées.



- Le tribunal correctionnel de Pontoise dans le Val-d'Oise s'est déclaré incompétent mardi 13 février, lors du procès d'un homme de 29 ans jugé pour "atteinte sexuelle" sur une jeune fille âgée de 11 ans.



- Affiche de rêve ce mercredi 14 février : le Paris Saint-Germain de Neymar défie le Real Madrid de Cristiano Ronaldo en huitième de finale aller de la Ligue des champions.