publié le 08/06/2017 à 08:04

Le Royaume-Uni organise jeudi 8 juin des élections législatives voulues par Theresa May, qui souhaite conforter sa majorité au Parlement. Les quelque 47 millions d'électeurs britanniques se déplaceront dans une ambiance lourde, alors que Manchester et Londres ont été frappés ces derniers jours par des attentats sanglants. L'enjeu pour les forces de l'ordre sera d'assurer la sécuriser les 50.000 bureaux de vote sans angoisser les habitants. La discrétion sera donc de mise : des patrouilles mobiles et banalisées seront privilégiées, même si les policiers seront armés, faits rares outre-Manche.



Outre le Brexit et l'immigration, la santé et surtout la sécurité et les moyens alloués aux forces de l'ordre se sont imposés comme des thèmes centraux de la campagne à la suite des attentats. Les conservateurs disposaient d'une majorité de 17 sièges dans l'assemblée sortante et espèrent la porter à entre 50 et 80 mandats afin d'avoir les coudées franches dans leurs négociations avec l'UE.

À écouter également dans ce journal :

- Londres : l'enquête sur l'attentat perpétré au London Bridge et à Borough Market se poursuit. Les forces de l'ordre ont procédé à trois nouvelles interpellations. Deux hommes ont été arrêtés dans une rue d'Ilford, dans la banlieue est de Londres, et un troisième suspect a été interpellé dans une maison située dans le même quartier, a précisé la police dans un communiqué.

- Notre-Dame de Paris : les enquêteurs ont commencé à interroger l'assaillant placé sous le régime de la garde à vue. Le policier blessé a quant à lui pu quitter l'hôpital dans lequel il était soigné pour une blessure légère.



- Réforme du Code du travail : les syndicats tapent du poing sur la table. Alors que la CFDT s'agace des "pseudo révélations" dans la presse, la CGT de Philippe Martinez estime que le gouvernement ne dit pas tout. La ministre du Travail Muriel Pénicaud riposte et se défend d'avancée masquée.



- Éducation : le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer souhaite "autoriser à nouveau le redoublement" dès l'année scolaire 2017-2018, jugeant "absurde" son interdiction dans un entretien au Parisien de jeudi.



- Santé : l'UFC-Que choisir publie ce jeudi 8 juin une liste-choc de près de 1.000 produits cosmétiques indésirables dont 23 à retirer immédiatement des rayons. Ces produits sont "hors la loi"

car ils contiennent des substances chimiques que la réglementation leur a tout simplement interdites d'utilisation", s'étrangle Alain Bazot, président de l'association de consommateurs.



- États-Unis : James Comey, ancien directeur du FBI, a confirmé dans une déclaration écrite au Congrès, publiée mercredi 7 juin, que Donald Trump lui a demandé d'abandonner l'enquête sur Michael

Flynn, son ancien conseiller mêlé à l'affaire de l'ingérence russe dans l'élection.