Le journal de 7h30 : quand Trump facture Merkel

publié le 27/03/2017 à 08:17

Le geste paraît surréaliste. Pourtant, selon une information du Sunday Times, Donald Trump a bel et bien tendu à Angela Merkel une facture de près de 350 milliards d'euros qui correspond, selon le président américain, au manque d'investissement de l'Allemagne dans le budget de la défense. Il juge que les États-Unis participent nettement plus que le reste des membres et méritent donc une compensation.



L'OTAN impose à ses membres une investissement d'au moins 2% de leur produit national brut dans la défense. L'Allemagne y consacre actuellement environ 1.2%. Une situation qui a poussé Donald Trump et son administration à calculer le "manque à gagner" pour l'organisation depuis 2002, en y ajoutant des intérêts, et à demander à l'Allemagne une rétribution, estimant que les États-Unis apportent plus que leur part. Un geste jugé "inadmissible" par Berlin.

"L'Allemagne doit de grosses sommes d'argent à l'OTAN et aux États-Unis, qui doivent être payés pour la défense puissante et coûteuse qu'ils fournissent à l'Allemagne", avait écrit le président américain dans un tweet envoyé le 18 mars dernier. Les autres pays n'atteignant pas le seuil des 2% pourraient également avoir bientôt des nouvelles de la Maison Blanche.

À écouter également dans ce journal

- Guyane : 37 syndicats appellent à une grève générale lundi 27 mars. Ils refusent pour l'instant toute négociation avec la mission interministérielle. Invitée sur RTL, la ministre des Outre-mer Ericka Bareigts a considéré que "les conditions n'étaient pas réunies" pour sa venue dans le département.



- Présidentielle : invité dans le journal de 20 heures de France 2, Benoît Hamon a lancé un appel aux électeurs de gauche, face notamment aux nombreux soutiens socialistes à Emmanuel Macron : "Je suis un combattant, le seul vote utile important est le vote pour vous" a déclaré le candidat.



- Un policier a été blessé à l'arme blanche dimanche 26 mars à Paris lors d'une intervention dans le XIXe arrondissement pour une dispute familiale. L'agresseur a été abattu par l'un des collègues du policier blessé.



- Russie : l'opposant Alexeï Navalny, arrêté dimanche 26 mars à Moscou lors d'une manifestation contre la corruption, va être présenté à un juge.



- Sidaction : un peu plus de 4 millions d'euros ont été récoltés ce week-end. Un résultat en très légère baisse par rapport à l'an dernier.



- Rugby : après l'épisode rocambolesque de la fusion avortée avec le Racing 92, le Stade Français a battu Toulon dimanche soir en clôture de la 22e journée du Top 14.