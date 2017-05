publié le 16/05/2017 à 08:13

Édouard Philippe, homme de droite, a été nommé premier ministre lundi 15 mai. Quelques heures après sa prise de fonction, il était l'invité du journal télévisé de TF1 au cours duquel il a expliqué être "en train de constituer un gouvernement, un gouvernement rassembleur de compétences", qu’il proposera à Emmanuel Macron. Selon lui, le nouveau président de la République a compris "très tôt (...) qu’il fallait qu’il poursuive le mouvement audacieux et qu’il fallait qu’il s’inscrive non pas dans une logique d’ouverture mais dans une logique de recomposition de la vie politique", a-t-il avancé.



Interrogé sur les ordonnances qu'Emmanuel Macron veut utiliser pour réformer le Code du Travail, Édouard Philippe a indiqué ; "Ces ordonnances, ça n'est pas le refus de la discussion". Du côté de la CFDT, cette stratégie ne fait pas l'unanimité. "Passer à la hussarde" sur le code du travail "ne marchera pas", a lancé le leader de la CFDT, Laurent Berger.

Hier, une vingtaine d'élus LR et UDI, dont des juppéistes et lemairistes, ont jugé que leurs familles politiques "doivent répondre à la main tendue" par Emmanuel Macron, après la nomination d'un premier ministre issu de la droite. Cette nomination "représente un acte politique de portée considérable" et "la droite et le centre doivent prendre la mesure de la transformation politique qui s'opère sous leurs yeux".



La composition du gouvernement doit, quant à elle, être dévoilée cet après-midi.

À écouter également dans ce journal

- Selon les informations du Washington Post, Donald Trump aurait révélé des informations classifiées à Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe. Les informations concerneraient le groupe État islamique. De son côté, la Maison Blanche dément le contenu de l'article du Washington Post et parle d'une "histoire fausse".



- Des chercheurs en sécurité informatique ont indiqué avoir découvert un lien potentiel entre la Corée du Nord et la cyberattaque mondiale qui frappe depuis vendredi des dizaines de milliers d'entreprises et d'administrations à travers le monde.



- Prendre rendez-vous en quelques clics avec l'un des 9.000 médecins de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) sera possible d'ici à juin 2018 sur le site Doctolib.



- Roger Federer a déclaré forfait pour le tournoi de Roland Garros qui aura lieu du 22 mai au 11 juin prochain. Le champion suisse préfère se concentrer sur le tournoi de Wimbledon.



- "Tout est là !", ont salué les experts du CIO à l'issue d'une exhaustive visite des sites qui accueilleraient les JO-2024 en cas de succès de la candidature de Paris, dont ils ont également loué la "passion et l'enthousiasme".