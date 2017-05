publié le 05/05/2017 à 08:29

Amazon veut ouvrir un entrepôt géant en région parisienne, à Brétigny-sur-Orge. À la clé, il y aurait plus de 2 000 emplois créés à terme, selon des informations du Figaro. Avec ce nouveau projet, le géant de l'e-commerce poursuit ainsi son maillage de la France. Il compte ouvrir cet entrepôt de près de 200.000 m² fin 2018. Il se situe sur l'ancienne base aérienne de la ville de l'Essonne, qui a fermé en 2012.



Un permis de construire a été déposé il y a quelques jours pour le projet. Et une enquête publique sera ouverte du 22 mai au 22 juin. "L'affaire est très bien ficelée, indique un proche du dossier au quotidien. Le permis de construire devrait être délivré courant juillet."

Avec cette nouvelle annonce, il s'agira de la sixième plateforme logistique géante d'Amazon dans l'Hexagone après celles de Montélimar (Drôme), de Saran (Loiret), Sevrey (Saône-et-Loire), Lauwin-Planques (Nord) et Boves (Somme). La cinquième à Boves (Some) sera opérationnelle à partir de septembre.

À écouter également dans ce journal :

- Ce soir, 4 mai, à minuit débute la période de réserve avant le second tour de la présidentielle. Hier soir, les derniers meetings ont eu lieu. Marine Le Pen a adressé un dernier message à ses militants : "J'ai été la voix du peuple de France qui n'en peut plus". Au même moment, Emmanuel Macron à Albi a consacré son meeting à la jeunesse et au renouvellement : "Nous tiendrons la promesse de la recomposition jusqu'au bout", a-t-il lancé.



- La justice a ouvert une enquête hier, jeudi 4 mai, pour savoir qui a lancé la rumeur de compte offshore d'Emmanuel Macron aux Bahamas. Marine Le Pen avait relayé cette rumeur, lancée sur les réseaux sociaux lors du débat le 3 mai. Emmanuel Macron a déclaré avoir porté plainte contre X pour faux.



- Des militants de Greenpeace mènent en ce moment, vendredi 5 mai, une action coup-de-poing contre le FN. Ils sont parvenus à se hisser au premier étage de la tour Eiffel. Ils déroulent une immense banderole de 300 m² sur laquelle est écrit en noir sur fond jaune "Liberté, égalité, fraternité, #resist".



- C'est le premier succès législatif pour Donald Trump. La loi Obamacare a été abrogée, à quatre voix près par le Congrès. Le texte doit maintenant franchir le cap du Sénat, mais le nouveau président américain jubile déjà : "Nous allons commencer par une grande première année".



- Le club de foot de Bastia va faire appel de la sanction prononcée hier soir, jeudi 4 mai, par la commission de discipline. Elle a décidée d'infliger aux Corses une défaite sur tapis vert et deux matchs sur terrain neutre et à huis clos après les graves incidents survenus au stade Furiani lors d'un match contre Lyon.