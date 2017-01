REPLAY - L'ancien Premier ministre et candidat à la primaire de la gauche s'exprimait sur France 2, jeudi 5 janvier, où il a évoqué son programme présidentiel.

Il est le grand favori des sondages pour les scrutins de la primaire de la gauche qui se dérouleront le 22 et 29 janvier prochains. Sur France 2, jeudi 5 janvier au soir, Manuel Valls s'exprimait sur ses convictions politiques, dont il estime n'avoir "pas changé", même s'il précise avoir "grandi" et "muri".



L'ancien chef de gouvernement est aussi revenu sur le 49-3, dont il s'est prononcé pour la suppression, hors texte budgétaire, le 15 décembre dernier. "On m'a imposé le 49.3 (...) J'ai obtenu l'accord de la très grande majorité des députés socialistes, j'ai obtenu l'accord des syndicats réformistes mais je n'ai pas trouvé l'accord d'une cinquantaine de députés socialistes. Il fallait à ce moment l'imposer", a-t-il affirmé.



Manuel Valls s'est aussi recentré sur des idées propres au socialisme, assurant être "profondément féministe", que la gauche avait "trop cédé [à] la puissance du marché, à des forces de l’argent, au libéralisme", ou encore en affirmant vouloir "construire 40.000 logements" pour les jeunes travailleurs.

À écouter également dans ce journal

- Une vague de froid s'abat sur la France, ce vendredi 6 janvier. Les températures pourront par exemple descendre jusqu'à -11 degrés en Lorraine.





- La ministre du Logement Emmanuelle Cosse estime que cet hiver n'est pas plus difficile que les précédents.



- Les avoir criminels saisis par les services répressifs du ministère de l'Intérieur sur les onze premiers mois de l'année 2016 se montent à 471,425 millions d'euros, un record.



- Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a été interrogé pour la deuxième fois par des enquêteurs israéliens, jeudi 5 janvier, dans le cadre d'une affaire de corruption.



- Donald Trump s'en prend désormais à Toyota et menace l'entreprise japonaise de la taxer davantage si elle ne renonce pas à construire une nouvelle usine au Mexique.



- Le salon Admission Post-Bac s'ouvre aujourd'hui et se tiendra jusqu'à demain, samedi 7 janvier, à la Grande Halle de la Villette, à Paris.



- Après le jet de pétards qui a touché le gardien Anthony Lopes et un membre du staff lyonnais lors du match Metz-Lyon, le 3 décembre, le club lorrain s'est vu retirer deux points au classement de Ligue 1. La rencontre sera en outre rejouée à une date ultérieure et à huis clos.