Le journal de 7h30 : Manchester relève la tête lors d'un concert émouvant

L'émotion a envahi le Old Trafford Cricket Ground de Manchester ce dimanche 4 juin, lors d'un grand concert hommage aux victimes de l'attentat perpétré à l'issue d'un concert de la chanteuse Ariana Grande, au soir du 22 mai. Ce soir-là, 22 personnes avaient perdu la vie, dont de très jeunes victimes. La plus jeune d'entre elles avait seulement 8 ans.



L'artiste l'avait promis, elle reviendrait dans la ville pour un grand concert, dont les fonds seraient reversés aux victimes. Avec elle, des dizaines d'artistes se sont produits devant près de 50.000 personnes. Robbie Williams, Katy Perry, Justin Bieber, Miley Cyrus ou encore Pharrell Williams, ils avaient tous répondu présents pour des prestations entre larmes et joie. Au lendemain de l'attentat meurtrier à Londres, la soirée a pris une dimension poignante.

À écouter également dans ce journal

- Attentat à Londres : 12 personnes ont été interpellées en à peine 24 heures. On ignore leur lien avec les trois assaillants qui ont été abattus par la police samedi soir. La police britannique a perquisitionné toute la journée de dimanche plusieurs logements, notamment le domicile d'un des trois auteurs de l'attaque, dans le quartier de Barking, à l'est de Londres.

- Italie : 1.500 personnes ont été blessées après le mouvement de panique survenu à Turin lors de la retransmission de la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et la Juventus Turin samedi soir. 30.000 supporters de la Juve étaient rassemblés sur la Place centrale de la ville pour assister au match lorsque que quelqu'un a crié "il y a une bombe".



- Ordonnances : Le Parisien-Aujourd'hui en France publie l'avant-projet de loi autorisant le gouvernement à prendre des mesures pour l'emploi par ordonnances. Neuf sont listées, certaines portant sur des points jamais évoqués : le contrat de travail, la durée du travail et la sécurité des salariés pourront être négociés au sein de l'entreprise et ne seraient plus encadrés par la loi.



- Rugby : Clermont est champion de France après sa victoire en finale du Top 14 face à Toulon (22-16), dimanche 4 juin au Stade de France. La ville auvergnate a fête ce succès toute la nuit.



- Roland-Garros : Kristina Mladenovic s'est qualifiée pour les quarts de finale après sa victoire dimanche sur la tenante du titre, l'Espagnole Muguruza. La Française affrontera en quart de finale la Suissesse Bacsinszky. Aujourd'hui, deux autres Françaises se retrouvent, Alizé Cornet et Caroline Garcia. Dans le tableau messieurs, Gaël Monfils affronte le Suisse Stanislas Wawrinka.