publié le 15/03/2017 à 08:27

J-39 avant le premier tour de l'élection présidentielle. François Fillon, le candidat Les Républicains, s'est finalement rendu à la convocation des juges d'instruction le 14 mars au matin. Ces derniers lui ont signifié sa mise en examen. Il est désormais poursuivi pour détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux, et manquement aux obligations de déclaration à la haute autorité pour la transparence.



Luc Chatel, son porte parole, s'est confié au micro de RTL : "Ce n'est une surprise pour personne, a-t-il affirmé. C'est la suite logique de la procédure qui a été enclenchée. Je pense que le choc a été déjà été amorti. Les Français et seuls les Français jugeront le 23 avril prochain." Il a également salué la "résistance" du candidat et celle de ses électeurs : "J'observe une chose : il y a une avalanche qui est tombée sur la tête de François Fillon, et qu'il est toujours aujourd'hui à 20 % dans les sondages. Ce qui est assez exceptionnel. Cela veut dire qu'il y a un noyau dur, une résistance des électeurs de la droite et du centre, qui est un peu à l'image de la résistance de François Fillon."

À écouter également dans ce journal

- Les bureaux de votes ont ouvert le 15 mars aux Pays-Bas pour des élections législatives scrutées dans toute l'Europe. Les néerlandais ont le choix entre 28 partis et 1.114 candidats, dont le député d'extrême-droite Geert Wilders.

- Marine Le Pen visée par deux procédures de redressement fiscal. La candidate du Front national à l'élection présidentielle est soupçonnée d'avoir largement sous-estimé son patrimoine, notamment la valeur du domaine de Montretout qu'elle partage avec son père et sa sœur.



- Une enquête préliminaire a été ouverte sur l'organisation du déplacement d'Emmanuel Macron à Las Vegas en janvier 2016. À l'époque, il était ministre de l'Économie. Cette enquête a pour but de déterminer s'il existe un délit de favoritisme et si le ministère des Finances a privilégié sans appel d'offre l'agence de communication Havas.



- Manuel Valls a réuni ses soutien à l'Assemblée nationale le 14 mars. L'ancien Premier ministre a dénoncé une dérive empreinte de sectarisme de Benoît Hamon, sans pour autant annoncer de soutien à Emmanuel Macron.



- Une enquête a été ouverte à Limoges après le viol présumé d'une jeune fille de 18 ans. Un viol filmé en direct sur Périscope. Une internaute, parmi plus de 8.000 connectés à l'application vidéo au moment des faits, a alerté la police.



- Enquête en Isère sur le directeur de l'école de Villefontaine. Un laboratoire spécialisé a pu analyser les ordinateurs de Romain Farina. Ils ont découvert selon les informations de RTL plus de 500.000 photos et 11.000 vidéos à caractère pédopornographique. Le directeur de l'école de Villefontaine s'est suicidé il y a un an.



- Football : L'AS Monaco accueille le 15 mars au soir Manchester City en 8e de final retour de Ligue des Champions. Monaco s'était incliné 5-3 au match aller et devra s'imposer ce soir avec deux buts d'écarts.