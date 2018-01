publié le 24/01/2018 à 09:31

L'inquiétude des salariés de Carrefour monte. Alors qu'un plan de départs volontaires a été annoncé par le groupe de grande distribution, les syndicats redoutent plus de casse et dénoncent les méthodes du groupe. "Chaque salarié se pose la question de savoir si demain, son poste existera encore, même s'il s'agit d'un plan de départ volontaire" a réagi Bruno Moutry, délégué CFDT chez Carrefour.



Les salariés demandent à être accompagnés lors de ce plan social : "On souhaite avoir un accompagnement digne de ce nom pour les salariés, que le volontariat soit bien du volontariat réel et pas du volontariat contraint. Que les salariés fassent un effort c'est une chose, mais il serait bien aussi que nos dirigeants et nos actionnaires en fassent aussi un petit peu. Nos dirigeants quand il partent, ils partent avec des bonus dorés. Toujours les mêmes qui paient", accuse le syndicat. Majoritaire au sein du groupe, Force Ouvrière appelle à une grève le 8 février prochain.



À écouter également dans ce journal :

- Attentats du 13 novembre 2015 : le procès de Jawad Bendaoud commence ce mercredi 24 janvier. Il est accusé d'avoir hébergé des terroristes.

- Prisons : les surveillants pénitentiaires entament leur dixième jour de grève. Hier, les syndicats ont claqué la porte des négociations.

- Affaire Maëlys : la demande de liberté provisoire a été refusée pour Nordahl Lelandais, le suspect numéro 1 dans le meurtre de la petite fille disparue depuis août dernier.



- Crise en Catalogne : le leader indépendantiste Carles Puigdemont demande à rentrer chez lui, sans être interpellé ni emprisonné.



- Corse : Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni appellent à une "grande manifestation publique", car ils estiment ne pas être assez entendus par le gouvernement.