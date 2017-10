Le journal de 7h30 : les regrets de Claude Guéant sur l'affaire Merah

publié le 19/10/2017 à 08:04

Le procès des complices présumés de Mohamed Merah se poursuit aujourd'hui. Après la mère du terroriste, c'est au tour de Bernard Squarcini, l'ancien chef du renseignement intérieur, de venir témoigner.



C'est lui qui à l'époque avait évoqué la thèse du loup solitaire, expliquant que rien ne permettait de relier Merah, pourtant fiché, à un projet terroriste. Ce matin sur RTL, son ex-patron, Claude Guéant, qui était alors ministre de l'Intérieur assure toutefois avoir des regrets.

"Il a réussi à rouler les services de renseignement. La deuxième chose, c'est que j'observe que cette enquête a abouti dans des délais extrêmement rapides, remarquables. Il n'empêche que je ne peux pas m'empêcher de me dire que si on avait gagné une demi-journée dans l'identification de Merah, on aurait sans doute sauvé les enfants", confie-t-il.

À écouter également dans ce journal

- Le Cytotec, un médicament contre l'ulcère de l'estomac, détourné pour déclencher des accouchements à terme au risque de la santé de la mère et de l'enfant, sera retiré du marché français à parti de mars 2018, a annoncé l'Agence du médicament. Si des alternatives existent, elles sont plus chères et les stocks restent limités.



- Le petit garçon de dix ans qui avait attrapé la rage lors d'un séjour au Sri Lanka, après avoir été mordu par un chiot, est décédé mardi 17 octobre dans un hôpital de Lyon où il était hospitalisé depuis plusieurs jours.



- Salariés et directeurs de maisons de retraite ont envoyé une lettre à Emmanuel Macron afin de dénoncer leurs conditions de travail. Pour la première fois, l'ensemble de ces professionnels disent être au bord de la rupture.



- Les syndicats de police se disent plutôt satisfaits, mais restent prudent, après le discours d'Emmanuel Macron. Hier, le chef de l'État a présenté les contours de sa police de sécurité du quotidien.



- En Espagne, Carles Puigdemont a jusqu'à 10 heures pas plus pour préciser sa position quant à l'indépendance de la Catalogne. Si Madrid n'est pas satisfaite, elle pourrait décider de suspendre l'autonomie de la région.



- En Ligue des champions, le PSG s'est facilement imposé 4-0 face à Anderlecht.