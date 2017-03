Le journal de 7h30 : les onze candidats dévoilent leur patrimoine

publié le 23/03/2017 à 08:01

Pour la première fois sous la Ve République, les candidats à l'élection-reine ont dû révéler leurs déclarations de patrimoine. Celles-ci ont été mises en ligne mercredi 22 mars sur le site de la Haute autorité de la transparence de la vie publique (HATVP), conformément aux lois sur la transparence adoptée en 2013 après la retentissante affaire Cahuzac. On y apprend que François Fillon a bénéficié d'un prêt de 30.000 euros de sa fille afin de "payer le solde de ses impôts en fin d'année 2016".



Quant à Marine Le Pen, elle a réévalué légèrement la valeur de son patrimoine, notamment ses parts dans les propriétés familiales de Saint-Cloud et de Reuil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine. Ce patrimoine, partagé avec son père Jean-Marie Le Pen, fait d'ailleurs l'objet d'une enquête préliminaire au Parquet national financier pour "sous-évaluation" et d'une procédure de conciliation avec l'administration fiscale qui conteste aussi son évaluation.

À écouter également dans ce journal :

- Attaque à Londres : La piste du "terrorisme islamiste" était privilégiée au lendemain d'une attaque ayant fait quatre morts devant le Parlement britannique à Londres, survenue un an jour pour jour après les meurtriers attentats de Bruxelles.

- Attaque à Londres : trois adolescents originaires de Concarneau, en Bretagne, ont été blessés dans l'attentat. Selon un journaliste de la BBC, ces élèves du lycée Saint-Joseph qui se trouvaient en voyage scolaire sont "complètement traumatisés" et pour la plupart "incapables de parler". Deux des trois blessés le sont grièvement, mais leurs jours ne sont pas en danger.



- Maltraitance animale : trois employés de l'abattoir certifié bio du Vigan (Gard) comparaissent à Alès jeudi et vendredi 24 mars pour maltraitance à animaux, un procès rendu possible par la diffusion en février 2016 d'une vidéo choc de l'association de défense des animaux L214.



- États-Unis : Le suspense demeurait sur l'issue du vote de jeudi 23 mars au Congrès pour abroger la loi sur la santé de Barack Obama,promesse de campagne emblématique de Donald Trump et premier grand test politique pour le président américain.



- Isère : six rugbymen du FC Grenoble (Top 14) ont été placés mercredi en garde à vue et étaient entendus à l'Hôtel de police de Grenoble à la suite d'une plainte pour viol d'une jeune femme à Bordeaux, au lendemain d'un match Bordeaux-Bègles - Grenoble le 11 mars, a-t-on appris auprès du Parquet bordelais.