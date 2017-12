publié le 11/12/2017 à 08:15

Les fans de Johnny Hallyday lancent un appel à la maire de Paris Anne Hidalgo. Alors que leur idole doit être inhumée aujourd'hui sur l'île de Saint-Barthélemy, ces derniers souhaitent qu'un monument en sa mémoire soit construit dans la capitale. "Je pense que tous les fans sont d'accord avec nous, il nous faut une statue. On a même pensé à l'Olympia ou au Palais des Sports", expliquent à RTL Francine et Claudine qui soulignent qu'elles ne pourront jamais se rendre sur l'île pour se recueillir. Le Conseil de Paris doit se réunir à 9 heures pour étudier la question.



Cette nuit à Saint-Barthélemy, près d'un millier de personnes, soit 10% de la population de l'île, se sont recueillies devant la dépouille de la star lors d'une veillée. "Je trouve ça beau qu'il soit enterré ici", explique Pierre.

De son côté, Sylvie Vartant n'assistera pas à la cérémonie. Dans un communiqué publié cette nuit, la chanteuse se dit "triste" que Johnny "sera si loin de nous". Celle qui fut la première femme du Taulier confie : "Je ne pourrais pas supporter de le voir mettre en terre".

À écouter également dans ce journal

Transports - Une semaine seulement après la panne géante à Montparnasse, la gare est aujourd'hui touchée par une panne d'électricité qui s'est déclarée après un petit incendie, et qui impacte le trafic et l'affichage.



Météo - 32 départements sont toujours placés en vigilance orange par Météo France pour différentes raisons : vent, pluie-inondation, avalanches, neige-verglas et vagues-submersion.



Accident - Les 313 personnes qui se trouvaient dans le ferry échoué dans le port de Calais ont pu débarquer après 8 heures de patience. Aucun blessés n'est à déplorer.



Politique - Après sa nette victoire à la présidence des Républicains (74% des voix), Laurent Wauquiez a appelé au rassemblement, visant notamment "ceux qui n’ont pas voulu s’engager dans cette campagne" à se "mettre au service de notre famille".



Politique - La coalition des nationalistes corses a largement remporté le second tour des élections territoriales, avec plus de 56% des voix.



Éducation - Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a confirmé sur RTL que les téléphones portables seraient interdits dans les écoles et collèges dès la rentrée 2018.



Ligue 1 - Lyon s'est imposé à Amiens 2-1, Nice a dominé Nantes 2-1 et l'OM l'a emporté 3-0 à domicile face à Saint-Étienne, lors de la 17e journée.