par Jérôme Florin , Marie Guerrier publié le 27/12/2016 à 08:37

Où se faire opérer en France sans se ruiner ? Le magazine 60 millions de consommateurs à publié une enquête à propos des cliniques privées sur le territoire français, ce mardi 27 décembre. L'étude révèle qu'il y a de plus en plus de dépassements d'honoraires sur les dix opérations les plus couramment effectuées.



"Les dépassements d'honoraires sont 30% plus importants qu'en 2011", révèle Sylvie Metzelard, rédactrice en chef de 60 millions de consommateurs. Les tarifs pratiqués sont plus ou moins importants selon les régions et les tarifs varient en fonction des villes de France. La facture peut donc revenir très salée pour le portefeuille. Autre mauvaise nouvelle pour les ménages : à partir du 1 janvier 2017, les complémentaires santés vont abaisser le plafond de remboursement des dépassements d'honoraires.

- 31.800 chômeurs ont retrouvé un travail en novembre 2016. C'est le troisième mois d'affilée que la situation s'améliore sur le front de l'emploi.



- Le député des Républicains des Yvelines Henri Guaino recherche des parrainages pour la course à l'élection présidentielle de 2017. Il se présente en marge de François Fillon.



- Un jeune homme de 23 ans a été interpellé et placé en hôpital psychiatrique. Il est le principal suspect du triple meurtre commis dans la Drôme entre dimanche 25 décembre et lundi 26 décembre.



- Le Premier ministre japonais Shinzo Abe est à Hawaï, à Pearl Harbor ce mardi 27 décembre 2016. Il se tiendra avec le président américain Barack Obama pour rendre hommage aux victimes. L'aviation japonaise avait attaqué la marine américaine le 7 décembre 1941.



- Cela fait près d'un mois que l'alerte pollution est maintenue dans la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie.



- Attention, l'abandon d'un sapin de Noël sur la chaussée est passible d'une amende de 150 euros. Selon les villes, il faut les déposer dans des points de collecte mis en place.