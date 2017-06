Le journal de 7h30 : les candidats REM en tête chez les Français de l'étranger

et La rédaction numérique de RTL

publié le 06/06/2017 à 08:32

Les candidats investis par le parti du nouveau chef de l'État arrivent en tête dans les 10 circonscriptions pour lesquelles la majorité présidentielle avait un représentant. Au total, 11 circonscriptions divisent le globe en autant de zones dans lesquelles votent les ressortissants français établis à l'étranger. La 9e circonscription est un cas particulier, puisque Leila Aïcha, arrivée en tête, était soutenue mais non investie par la République en Marche.



La nouvelle d'une large victoire de ce mouvement n'est pas si surprenante auprès de cet électorat, qui avait largement voté en faveur d'Emmanuel Macron à la présidentielle. Toutefois, ce premier tour du scrutin des législatives fait l'objet d'une très faible participation des Français de l'étranger (19,1%). En conséquence, les candidats qui obtiennent plus de 50% au premier tour ne sont pas élus d'office. Il aurait fallu pour cela que le nombre de voix exprimées en leur faveur correspondent à au moins 25% des inscrits sur les listes.

À écouter également dans ce journal

- Attentat de Londres : deux Français sont toujours portés disparus depuis les attaques terroristes du samedi 3 juin à Londres. Leurs familles, dans l'angoisse, font tout pour les retrouver. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian s'est rendu à Londres pour y rencontrer des familles de victimes.

- Attentat de Londres : on connaît désormais l'identité de deux des trois terroristes de Londres. Khuram Butt et Rachid Redouane ont participé au meurtre de 7 personnes samedi 3 juin. Le premier était connu des services de sécurité britanniques.



- Justice : deux anciens dirigeants de SEB, qui fournissait des steaks hachés à l'enseigne Lidl, comparaissent devant le tribunal correctionnel de Douai (Nord). Un lot avait en effet rendu gravement malade une quinzaine de personnes, dont un petit garçon qui est resté très lourdement handicapé.



- Roland-Garros : s'il n'y a plus de Français après l'élimination de Gaël Monfils contre Stan Wawrinka, il y aura deux Françaises en quarts de finale après la qualification de Caroline Garcia contre Alizé Cornet.



- Prix Nobel : Bob Dylan a fait passer à l'Académie Nobel son discours d'acceptation du Prix Nobel de littérature.