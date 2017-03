publié le 01/03/2017 à 08:28

Les médecins vont désormais pouvoir prescrire du sport sur ordonnance. Une nouveauté qui concerne notammant les malades de longue durée. Il s'agit de la prescription d'activité physique adaptée, ou APA. Caroline Cuvier, oncologue à Paris, est très optimiste : "C'est un complément qui participe aussi à l'efficacité", assure-t-elle, précisant que cette mesure peut s'accompagner de "moins de traitement."



"Quelqu'un qui fera du sport aura besoin de moins d'antihypertenseurs que s'il reste sans bouger", poursuit la spécialiste. "Il y a très peu de contre-indications. Ce qui est très important c'est de solliciter des muscles et d'avoir une dépense calorique. Cela aide aussi beaucoup à se réapproprier son corps, qui a souvent été agressé par la maladie et par les traitements." L'oncologue, persuadée des bienfaits de ces prescriptions sur la santé, conclut en citant ses patientes : 'Je reprends confiance dans mon corps', affirme-t-elle entendre.

À écouter également dans ce journal

- De nouveaux panneaux de signalisation sont déployés en amont des radars fixes à compter du 1er mars.

- Changement pour les ménages qui contracteront un crédit immobilier : ils pourront résilier le contrat d'assurance lié à leur emprunt au bout d'un an seulement.



- Donald Trump a livré une première allocution très patriotique dans la nuit du 29 février au 1er mars devant le Congrès américain. Il a repris ses grands thèmes de campagne : emploi, immigration, lutte contre la criminalité. Ce qui a frappé surtout, c'est la forme : loin de la tonalité sombre de son discours d'investiture, il s'est prêté à un registre plus posé et plus présidentiel.



- Les Obama viennent de signer un contrat mirifique avec une maison d'édition pour publier leurs mémoires. Un livre chacun : un pour Barack Obama, un pour Michelle Obama. L'éditeur Penguin Random House aurait mis sur la table plus de 60 millions de dollars.



- Le Conseil constitutionnel dévoile le 1er mars la liste des premiers parrainages pour les candidats à l'élection présidentielle de 2017. Il le fera tous les mercredis jusqu'au 17 mars, pour plus de transparence.