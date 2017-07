Le journal de 7h30 : le raté du premier TGV Paris - Toulouse

publié le 03/07/2017 à 08:33

Le temps de trajet devait être réduit pour ce train inaugural reliant les trois villes de Paris, Bordeaux et Toulouse. C'est raté. Il a fallu neuf heures pour rejoindre Toulouse. En cause, un train intercité tombé en panne au niveau d'Agen qui a bloqué le trafic.



Au-delà de l'incident, le maire de Toulouse, Jean-Luc Moulenc est très remonté depuis qu'il a entendu le président Macron annoncer samedi 1er juillet que les projets de lignes à grande vitesse ne seraient plus la priorité.

Pourtant dans les cartons, il y a le prolongement entre Bordeaux et Toulouse. Alors Jean-Luc Moulenc n'admet pas l'idée d'un éventuel report du projet. "Toulouse, c'est l'agglomération française qui gagne le plus d'habitants, et qui crée le plus d'emplois. Donc ce n'est pas un caprice, s'emporte le maire. En termes de réservoir d'usagers du TGV, nous en avons plus que d'autres qui sont désormais desservis. Donc je me base sur des arguments objectifs pour dire il faut le TGV pour desservir la quatrième ville de France", argumente-t-il.

À écouter également dans ce journal

Emmanuel Macron devant le Congrès : Le parlement sera réuni ce lundi 3 juillet à 15 heures, dans la prestigieuse salle du Congrès au château de Versailles. Députés et sénateurs seront placés par ordre alphabétique pour écouter le discours solennel du président de la République. Emmanuel Macron va livrer sa vision de son mandat et les défis qu'il veut relever.



Otage au Mali : La Française Sophie Pétronin a été enlevée il y a maintenant six mois et ses ravisseurs ont envoyé une vidéo dans laquelle elle apparaît. C'est la première preuve de vie de cette humanitaire de 66 ans. Son fils en appelle à l'État français. "Il faut la libérer rapidement. Elle est âgée et il faut la sortir rapidement de là", réclame-t-il.



Donal Trump sans limites : Le président américain a posté sur internet une vidéo qui le montre en train de boxer un journaliste de CNN. Une chaîne de télévision dont il ne supporte pas la contradiction.



Braderie de Lille : Il faut s'inscrire dès aujourd'hui pour participer à ce grand événement populaire du premier weekend de septembre. Le nombre de participants est désormais limité car l'institution revoit de fond en comble son mode de fonctionnement, plus resserré. Seuls les vendeurs lillois seront maintenant autorisés.



Tour de France : L'allemand Marcel Kittela remporté la deuxième étape du Tour de France, en devançant au sprint le français Arnaud Démare, mais le Britannique Thomas Geraint conserve son Maillot Jaune. Lundi 3 juillet, la troisième étape de 212 kilomètres sera au départ de Verviers en Belgique, passera par le Luxembourg et atteindra la France



Sport : L'équipe d'Allemagne de football a remporté la Coupe des confédérations face au Chili sur le score de 1-0. Ce dimanche 2 juillet. Le tournoi de tennis su r de Wimbledon débute ce lundi 3 juillet.