publié le 23/11/2017 à 08:06

Des centaines de personnes occupent ce jeudi 23 novembre un gymnase près de l'Élysée à Paris. C'est la première action de la campagne d'hiver de l'association Droit au logement (DAL) pour venir en aide à des familles, à des sans-abris, aux sinistrés de l'assaut du RAID de Saint-Denis. Ces personnes se sentent délaissées par l'État et les pouvoirs publics. Elles demandent aussi à ce qu'Emmanuel Macron tienne sa promesse sur le logement et que personne ne dorme dans la rue cet hiver. La mairie de Paris n'a pas demandé l'évacuation du gymnase.



"Bien sûr, c'est symbolique parce qu'on est à 30 mètres de l'Élysée à vol d'oiseau. Là, il y a 46 ménages. On restera tant qu'il n'y aura pas de propositions pour l'ensemble des personnes sans-abris. On vient dire aussi au président de la République de respecter sa promesse. Et s'il n'a pas suffisamment de locaux, qu'il réquisitionne !", lance sur RTL Jean-Baptiste Eyraud, porte-parole du DAL.

À écouter également dans ce journal

- POLITIQUE - Emmanuel Macron a reçu 1.000 maires de France mercredi à l'Élysée. "On attend des mesures fortes, des actions concrètes", a réclamé Dominique Cap, maire de Plougastel dans le Finistère.



- SOCIÉTÉ - Sophie Auconie, députée UDI d'Indre-et-Loire, souhaite que des rues soient rebaptisées aux noms de femmes : "Les femmes ont besoin d'un signal fort, moins de 5% des rues portent des noms de femmes, c'est une injustice. Rebaptiser une place, un boulevard, ce serait une belle symbolique".



- CONSOMMATION - Selon une enquête réalisée par Cofidis, 65% des Français déclarent débuter leurs achats de Noël avant le mois de décembre, y compris pendant des périodes de promotion. Ils y consacrent en moyenne 749 euros cette année, et prévoient d'acheter 8 cadeaux.



- INTERNATIONAL - En Argentine, les autorités sont pessimistes, huit jours après la disparition du sous-marin. Un bruit anormal a été enregistré il y a une semaine, trois heures après la dernière communication du submersible. L'hypothèse d'une explosion a été avancée.



- FOOTBALL - Le PSG a réalisé un festival offensif mercredi contre le Celtic Glasgow (7-1) en Ligue des champions, avec des doublés réussis par Neymar et Edinson Cavani. Les Parisiens sont quasiment assurés de terminer à la première place de leur groupe.